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[스포츠조선 류동혁 기자] 앤서니 데이비스(워싱턴)와 니콜라 요키치(덴버)가 NBA 이주의 선수로 선정됐다.

올시즌 5번째 주간 최고 선수가 정해졌다.

NBA 공식 홈페이지 NBA.com은 24일(이하 한국시각) '워싱턴 위저즈 앤서니 데이비스와 덴버 너게츠 니콜라 요키치가 각각 동, 서부 컨퍼런스 이주의 선수에 선정됐다'고 보도했다.

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동부컨퍼런스에서는 데이비스가 선정됐다. 지난 주 4경기에서 평균 26.5득점, 9.0리바운드, 1.3블록슛을 기록했다. 경기당 34분을 소화했다.

올 시즌 데이비스는 건강한 모습으로 코트를 밟고 있다. 가치가 올라가고 있고, 트레이드 얘기도 나온다. 그만큼 예전 기량을 회복했다는 의미다. 이주의 선수 선정은 그런 의미에서 깊은 의미를 담고 있다.

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서부에서는 요키치가 뽑혔다. 시즌 초반 고전했던 요키치는 지난 주 4겨기에서 평균 39.3분을 뛰면서 평균 28.8득점, 12.0리바운드, 9.5어시스트를 기록했다.

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강력한 데이터를 만들어냈고, 트리플 더블급 맹활약을 펼쳤다.

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덴버는 시즌 초반 부진했지만, 최근 연승을 달리고 있다. 에이스 요키치의 맹활약 덕분이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com