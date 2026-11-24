SACRAMENTO, CALIFORNIA - NOVEMBER 23: Luke Kornet #7 of the San Antonio Spurs dunks against the Sacramento Kings in the second half of the game at Golden 1 Center on November 23, 2026 in Sacramento, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP (Photo by Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Sacramento Kings guard Malik Monk (0) attempts to steal the ball away from San Antonio Spurs guard Stephon Castle (5) during the first half an NBA basketball game Monday, Nov. 23, 2026, in Sacramento, Calif. (AP Photo/Scott Marshall)

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[스포츠조선 류동혁 기자] 빅터 웸반야마가 없었지만, 샌안토니오의 승리에는 문제가 없었다.

샌안토니오는 24일(이하 한국시각) 미국 골드1 아레나에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그 홈경기에서 새크라멘토 킹스를 123-107로 완파했다.

이날 샌안토니오는 빅터 웸반야마가 없었다. 가벼운 허리 부상과 휴식 차원의 결장이었다. 디애런 팍스와 딜런 하퍼도 엔트리에서 제외.

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샌안토니오는 스테판 캐슬이 28득점, 11어시스트, 8리바운드로 트리플 더블급 맹활약을 펼쳤다. 줄리안 샴페니가 22득점, 데빈 바셀이 16득점을 올렸다.

웸반야마의 백업 센터인 루크 코넷도 18득점, 11리바운드로 더블더블을 기록했다.

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1쿼터 19-28로 뒤진 샌안토니오는 2쿼터 전세를 완전히 뒤집었다. 3쿼터까지 92-74로 앞서 나간 샌안토니오는 이변을 허락하지 않고 낙승을 거뒀다.

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새크라멘토는 주전들이 모두 두자릿수 득점을 기록했지만, 신인 에이스 다리우스 에이컵 주니어가 3점슛 단 1개도 성공시키지 못하고 12득점. 슈팅 난조를 보였다. 도만타스 사보니스가 20득점, 12리바운드로 고군분투했지만, 패배를 막진 못했다.

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샌안토니오는 14승3패를 기록하며 LA 레이커스와 서부 공동 선두에 올랐다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com