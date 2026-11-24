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[스포츠조선 류동혁 기자] "골든스테이트는 스테판 커리로 더 이상 우승할 수 없다!"

충격적 전망이 나왔다. 2010년대 워싱턴 위저즈를 대표한 빅맨이자 은퇴 이후 농구 해설가로 활약하고 있는 브랜든 헤이우드의 비관적 전망이다.

미국 농구전문매체 바스켓볼 네트워크는 24일(한국시각) 브랜든 헤이우드의 전망을 기사회했다. 핵심 내용은 스테판 커리 중심의 골든스테이트는 더 이상 우승할 수 없다는 내용이었다.

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커리의 비판이 아니라 커리를 둘러싸고 있는 열악한 환경을 비판했다.

이 매체는 '이제 끝이다. 브렌던 헤이우드는 골든스테이트 워리어스가 스테판 커리로는 더 이상 우승할 수 없다고 했다. 골든스테이트와 프랜차이즈 아이콘 커리는 갈림길에 선 것일지도 모른다'고 했다.

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시즌 초반 9경기에서 골든스테이트는 희망을 봤다. 커리는 경기당 28.8분을 뛰면서 50.3%의 슈팅 성공률, 평균 30.6점을 기록하며 골든스테이트를 8연승으로 이끌었다.

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하지만, 커리가 복사근 파열 부상을 당하면서 모든 것이 무너졌다. 약 한 달 간 결장한다. 커리가 없는 골든스테이트는 곧바로 1승6패로 부진에 빠졌다. 20점 차 이상의 대패가 다수 포함돼 있다.

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헤이우드는 '커리의 지속적인 활약에도 커리를 중심으로 한 골든스테이트의 5번째 우승은 불가능하다. 냉혹한 진실을 받아들여야 한다'며 '골든스테이트 워리어스의 여정은 이제 끝이다. 올해 초에 말했었고, 다시 말하겠다. 스테판 커리는 우승에 도움을 줄 정도로 여전히 충분히 뛰어나다. 스테판 커리는 충분한 활약을 하고 있다. 하지만, 골든스테이트는 여전히 우승은 쉽지 않다'고 했다.

바스켓볼 네트워크는 골든스테이트의 열악한 환경에 대해 짚었다. 이 매체는 '지원군은 오지 않는다. 골든스테이트는 여전히 올스타 윙맨 지미 버틀러를 보유하고 있다. 복귀 후 영향력을 발휘할 수 있을 것이라는 낙관적인 입장이다. 냉혹한 진실은 그가 37세이고 무릎 십자인대 부상에서 회복 중이라는 점이다. 내년 어느 시점에 코트에 나설 때 그의 경기력이 어떨지 알 수 없다는 점이다. 그의 나이를 고려할 때, 분명히 많은 부담을 감안해야 할 것이이다. 출전 시간이 줄어들고 백투백 출전도 없을 것이다'라고 했다.

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헤이우드는 '골든스테이트는 평균 28점을 기록할 수 있는 선수를 데려와야 한다. 그런 점수를 낼 수 있고, 우승팀을 이끌 수 있는 젊은 선수를 어떤 팀이 포기하려 하겠나. 골든스테이트는 트레이드 카드도 보이지 않는다. 커리는 우승을 원한다면 르브론의 행보를 주시할 필요가 있다'고 했다.

르브론 제임스는 LA 레이커스에서 필라델피아 76ers로 이적했다. 필라델피아는 타이리스 맥시, 조엘 엠비드, 제일런 브라운, VJ 에지컴 등 르브론의 약점을 메우고 그가 에이스 역할을 하지 않아도 팀을 우승으로 이끌 수 있는 올스타급 선수들이 즐비하다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com