삼성 케렘 칸터와 크리스 맥컬러. 사진제공=KBL

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[스포츠조선 최만식 기자] '2, 3쿼터를 잡아라.'

'2026~2027 KCC 프로농구'에서 가장 뚜렷한 변화는 2, 3쿼터 외국인 선수 2명 출전 제도 부활이다.

5명 출전하는 농구에서 전력의 큰 비중을 차지하는 외국 선수 2명 출전 효과는 이미 확인된 바 있다. 한국농구연맹(KBL)이 1라운드를 집계한 결과 팀 평균 득점이 86.0점으로 지난 시즌 같은 기간(평균 75.7점)보다 무려 10.3점 증가했다. 뿐만 아니라 경기당 속공과 공격 효율성, 시소게임 등 '공격 농구' 지표도 크게 향상된 것으로 나타났다.

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'2, 3쿼터 효과'는 여기서 그치지 않았다. 시즌 초반 순위표에도 커다란 영향력으로 작용하고 있다. 상위권과 하위권의 승패 리포트를 분석한 결과 2, 3쿼터 우열 여부에 따라 승패가 갈리는 경우가 많은 것으로 나타났다.

정관장 데이본 리드와 라숀 토마스. 사진제공=KBL

24일 현재 1위를 달리고 있는 서울 삼성(12승3패)의 경우 시즌 초반 파죽의 9연승을 달릴 때 6승은 2, 3쿼터에서 우세를 보인 경기였다. 지난 1일 서울 SK전에서 9연승 이후 첫패(76대90)를 기록할 때 2, 3쿼터 점수는 27-51로 크게 열세였다. 이후 삼성은 3승2패를 기록했는데, 3승 모두 2, 3쿼터 우세였다.

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2위 안양 정관장(12승4패)은 2, 3쿼터 우세로 7승을 챙겼고, 10월 5일 대구 한국가스공사전에서는 2, 3쿼터 40-40으로 열세를 허용하지 않은 뒤 86대80 승리를 챙겼다. 2, 3쿼터 우세를 보이고도 패한 경우도 2경기 있었지만 2, 3쿼터 우세가 승리로 이어지는 확률이 삼성과 마찬가지로 높은 것으로 나타났다.

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3위 SK(7승6패)는 '2, 3쿼터 우세=승리' 법칙이 가장 뚜렷하게 작용했다. 고양 소노와의 시즌 개막전(10월18일)에서 2, 3쿼터 열세로 패배(81대87)를 당한 뒤 5연승을 질주할 때 어김없이 2, 3쿼터 우세를 보인 뒤 승리를 거뒀다. 5연승 이후 2승5패를 할 때도 2, 3쿼터 우세로 2승을 추가했고, 6일 정관장전(79대83)과 19일 수원 KT전(75대85)에서만 2, 3쿼터 우세에도 패배한 경기였다.

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4위 원주 DB(8승8패)의 경우 2, 3쿼터 우세로 4승을 기록했고, 8패 중 5패가 2, 3쿼터 열세로 나타났다.

SK 자밀 워니와 아이재아 힉스. 사진제공=KBL

중·하위권은 2, 3쿼터의 열세가 더욱 뼈아팠다. 공동 5위 부산 KCC(7승9패)는 7승 모두 2, 3쿼터 우세(동점 1경기 포함)였던 반면, 10월 24일 소노전(96대97 패)을 제외한 8패는 모두 2, 3쿼터 열세의 결과물이었다.

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같은 공동 5위 소노(5승9패)는 최근 5연패에 빠졌을 때 10월 30일 삼성전(87대95 패)을 제외한 4패가 2, 3쿼터 열세였고, 앞서 기록한 4연패 중 2패도 마찬가지였다. 이후 3연승을 하면서 2승을 2, 3쿼터 우세 끝에 챙겼다.

9위 대구 한국가스공사(6승9패)는 9패 중 8패(동점 1경기 제외)가 2, 3쿼터 열세였고, 2, 3쿼터우세로 4승을 거뒀다. 10위 현대모비스(4승11패)는 지난 8일 정관장전(85대91 패)만 제외하고, 16일 SK전을 포함한 10패에서 '2, 3쿼터의 법칙'에 걸려 들었다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com