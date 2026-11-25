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[스포츠조선 류동혁 기자] 미국프로농구(NBA) 토론토 랩터스 슈퍼스타 카와이 레너드의 복귀가 또 미뤄졌다. 왼 무릎이 여전히 완전히 회복되지 않고 있다.

미국 스포츠전문매체 ESPN은 '왼 무릎 부상으로 전열에서 이탈한 카와이 레너드의 부상 업데이트가 발표됐다. 레너드의 복귀까지 일주일이 더 소요된다. 일주일 이후 부상 부위에 대한 재평가가 이뤄질 것'이라고 보도했다.

ESPN은 레너드의 복귀까지 여전히 수 주(multi week)가 소요될 것이라 전망했다.

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레너드는 왼 무릎 부종이 있다. 이 치료를 마친 뒤 개인 훈련을 시작했다. 코트에서 뛰는 것은 문제가 없었고, 컨택트 훈련은 돌입하지 못한 상황이었다. 컨택트 이후 5대5 훈련에 돌입하면 복귀가 임박한 것으로 간주된다.

이 매체는 '토론토는 레너드가 부종 치료 이후 코트 개인 훈련을 소화하고 있고 부상은 회복세를 보이고 있다고 발표했다'고 보도했다.

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샌안토니오 스퍼스의 간판 스타였던 레너드는 2019년 토론토르 이적했다. 이적 첫 시즌 토론토의 첫 NBA 우승을 안겼다. NBA 우승 직후 LA 클리퍼스로 이적한 그는 지난 9월 샐러리캡 규정 위반 사건에 연루돼 NBA 사무국으로부터 벌금 70만 달러의 징계를 받았다. 결국 레너드는 LA 클리퍼스를 떠나 토론토로 다시 돌아왔다.

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레너드는 새출발을 다짐했지만, 무릎이 또 다시 말썽을 부렸다. 2경기에만 나서 평균 19.5득점 7.5리바운드 1.5어시스트를 기록한 채 전열에서 이탈한 상황이다.

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토론토는 당초 시즌 최고의 다크호스로 꼽혔다. 하지만, 현재 6승11패에 머물러 있다.

NBA 전문가들은 레너드의 행보에 대해 비판하고 있다. ESPN의 빅 마우스 스티븐 A 스미스는 "카와이 레너드는 역대 최악의 슈퍼스타"라고 비판한 적이 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com