10월26일 서울 SK-서울 삼성의 S-더비가 열린 잠실학생체육관. 사진제공=KBL

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[스포츠조선 최만식 기자] 한국농구연맹(KBL)은 2026~2027시즌 개막을 앞두고 비디오 판독 제도에 대한 개선책을 도입했다.

기존 비디오 판독관 대신 4번째 심판(보조심판)을 투입하는 개선책이다. 보조심판의 업무는 비디오 판독 대상 플레이 상황을 미리 준비 및 적합성 여부 더블 체크, 샷 클락 및 메인 클락 모니터링, 심판진이 정확한 선수에게 파울을 부여하는지 확인, 필요할 때 정확하고 유용한 정보 제공 등으로 판정의 정확성 제고와 빠른 경기 진행을 꾀하자는 취지였다.

KBL 리그에서 '코치 챌린지'라 불리는 비디오 판독은 지난 2025~2026시즌부터 도입됐다. 팀 당 3회의 기회와 심판 자체 판독으로 진행되는데, 지난 시즌 첫 도입 때 판독으로 인해 경기 진행이 늘어지면서 농구의 묘미인 박진감이 떨어진다는 단점이 부각됐다.

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이에 판독 영상을 재생하는 단순 기능에 그쳤던 판독관 대신 보조심판을 투입해 판정의 신속성을 높이고자 한 것이다. 한데 A매치 브레이크 직전까지 치른 총 77경기의 경기 소요시간을 분석한 결과 크게 뚜렷한 개선 효과는 없는 것으로 나타났다.

코치챌린지 비디오 판독을 하는 모습. 사진제공=KBL

올 시즌 초반까지만 해도 중계방송 해설위원들은 "보조심판으로 인해 코치 챌린지 판정 속도가 빨라진 것 같다"는 평가를 자주 했다. 이에 대해 구단의 현장 관계자들은 "새 제도가 도입된 시즌 초반 보조심판 배치로 판독이 빨라질 것이라는 기대감이 저변에 깔린 착시효과일 뿐 실제 진행시간은 체감할 정도로 빨라진 게 없다"고 말했다.

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그도 그럴 것이 올 시즌 지금까지 총 77경기의 평균 소요시간은 2시간2분이었다. 2시간12분간 진행된 연장 1경기가 있었는데, 이를 제외하더라도 76경기 평균 시간은 2시간1분52초였다.

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지난 시즌의 경우 총 270경기의 평균 소요시간은 2시간2분으로 올 시즌과 같았다. 연장 13경기를 제외한 정규(4쿼터) 257경기를 기준으로 하면 평균 2시간29초로, 올 시즌 들어 오히려 1분23초 느려진 셈이다.

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코치 챌린지가 도입되기 전 2024~2025시즌 평균 1시간53분, 2023~2024시즌 평균 1시간53분, 2022~2023시즌 평균 1시간51분이었던 것과 비교하면 늘어진 경기시간은 크게 개선된 게 없었다.

그럴 만한 이유가 있었다. 농구에서는 정규 타이머가 작동하지 않지만 시간은 흘러가는 '볼 데드' 타임이 종종 발생한다. 파울 휘슬이 불리거나 자유투가 주어지는 등의 경우다. 지난 시즌 대비 올 시즌 다소 증가한 것으로 나타났다.

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심판들이 비디오 판독을 하고 있다. 사진제공=KBL

자유투의 경우 지난 시즌 경기당 평균 15.1개에서 올 시즌 평균 15.9개로 늘었다. 파울 갯수도 지난 시즌 18.9개에서 올 시즌 19.5개로 증가했다. 2, 3쿼터에 외국인 선수 2명 동시 출전이 허용되면서 수비 부담이 커졌고, 파울로 저지하는 과정에서 자유투 허용도 많아졌다. 실제 외국인 선수 총 23명이 시도한 자유투는 총 1161개(평균 50.5개)로, 국내 선수 117명이 던진 자유투 1065개(평균 9.1개)보다 월등히 많았다.

여기에 심판진의 경기 운영도 여전히 미숙하다는 평가다. A구단 관계자는 "코치 챌린지 외에 심판 자체 비디오 판독도 잦아 경기 시간이 빨라지지 않았다"고 했고, B 구단 관계자는 "보조심판이 판독에 관여하면서 의견 개진하는 사람이 많아져 '사공이 많으면 배가 산으로 간다'는 효과도 무시할 수 없다"라고 지적했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com