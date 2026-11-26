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[스포츠조선 최만식 기자] 한국여자농구연맹(WKBL)의 공식 유튜브 채널 '여농티비'가 경사를 맞았다. 구독자 10만명을 돌파하며 '실버버튼'을 획득한 것.

WKBL은 26일 "2018년 5월 개설된 '여농티비'는 올해 2월 채널 누적 조회 수가 1억회를 돌파한 데 이어 최근 구독자 10만명을 달성하는 등 가파른 성장세를 이어가고 있다"고 밝혔다.

'여농티비'는 경기 하이라이트뿐만 아니라 선수들의 코트 밖 일상을 담은 예능 콘텐츠와 비하인드 영상, 숏폼 등 트렌디하고 친근한 콘텐츠를 지속적으로 선보이며 농구 팬들과의 접점을 넓혀왔다.

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WKBL은 구독자 10만명 달성을 기념해 팬들에게 감사의 마음을 전하고자 26일부터 12월 3일까지 '여농티비 구독자 애칭 공모 이벤트'를 진행한다.

이번 이벤트는 선수들과 팬들이 서로 더욱 다정하고 친근하게 소통할 수 있도록 구독자만의 애칭을 직접 지어주는 참여형 이벤트다. WKBL 공식 인스타그램 내 이벤트 게시물에 댓글로 애칭 아이디어를 남기면 응모할 수 있다.

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이벤트 참여자 중 추첨을 통해 이해란(삼성생명) 김단비(우리은행) 신지현(신한은행) 등 역대 시즌 화보 참여 선수들의 친필 사인이 담긴 시티 에디션 농구 유니폼과 피자 상품권, 커피 교환권을 증정한다.

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WKBL 홍보마케팅팀 관계자는 "여농티비에 아낌없는 애정과 응원을 보내주신 팬 여러분 덕분에 뜻깊은 결실을 맺게 됐다"며 "앞으로도 팬들이 여자농구의 매력을 더욱 가까이에서 즐길 수 있도록 다채롭고 참신한 뉴미디어 콘텐츠를 꾸준히 선보일 계획"이라고 전했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com