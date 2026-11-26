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우리은행이 구단의 역사와 전통을 앞세운 특별한 홈경기 이벤트를 마련한다.

여자 프로농구단 우리은행 우리WON은 28일 열리는 홈경기에서 '1958 헤리티지 DAY'를 개최한다고 밝혔다.

1958년 창단한 우리은행 여자농구단은 대한민국 최초의 여자농구단으로, 이날 선수들은 구단의 창단 당시 시대적 분위기와 레트로 감성을 담은 특별 유니폼을 착용하고 경기에 나선다. 유니폼은 5시즌 연속 구단을 후원하고 있는 스케쳐스와 협업해 제작했으며, 창단 당시의 디자인과 감성을 현대적으로 재해석했다.

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경기장에서는 구단의 역사를 팬들과 공유하는 다양한 이벤트도 진행한다. 역대 마스코트와 함께하는 인증샷 챌린지를 비롯해 구단 역사 퀴즈 등 레트로 콘셉트의 참여형 프로그램을 마련했다. 팬들이 경기 관람과 함께 우리은행 여자농구단의 오랜 역사와 전통을 직접 경험할 수 있도록 기획했다.

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우리은행은 이번 행사를 통해 구단의 역사적 가치를 팬들과 공유하고, 헤리티지를 활용한 다양한 마케팅 활동을 이어갈 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com