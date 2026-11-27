사진=FIBA

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남자농구가 월드컵 본선 진출 경쟁에 청신호를 켰다.

니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구 대표팀은 27일(이하 한국시각) 카타르 도하의 알자누브 스타디움에서 열린 카타르와의 2027년 국제농구연맹(FIBA) 농구월드컵 아시아 예선 2라운드(윈도5) F조 경기에서 74대52로 이겼다. 5승4패를 기록한 한국은 중국과 승률 동률을 이뤘다. 다만, 한국이 상대전적에서 앞서며 F조 3위에 자리했다. 한국은 이번 대회에서 중국과 두 차례 붙어 모두 이겼다. 한국은 30일 오전 1시 사우디아라비아와 대결한다.

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2라운드에서는 E조와 F조 상위 3개 팀씩 본선에 직행한다. 두 조 4위 가운데 성적이 더 좋은 한 팀이 마지막 본선 티켓을 얻는다.

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한국은 대회 전부터 대형 변수가 있었다. 최초 엔트리 12명 가운데 무려 7명이 바뀌는 일이 벌어졌다. 이현중(립시티 리믹스) 여준석(시애틀대) '해외파'는 포함되지도 않았다. 이번 사태를 두고 팬들 사이에서 논란이 벌어진 일이다.

이른바 '잇몸 농구'에 나선 한국은 '베테랑' 이승현이 17득점-7리바운드를 기록하며 팀을 승리로 이끌었다. 대체 발탁된 가드 양준석은 3점슛 4개를 포함해 14득점-8어시스트로 힘을 보탰다. 양홍석(12득점-7리바운드-5어시스트-4스틸) 문정현(12득점-10리바운드-4어시스트) 서명진(10득점-4리바운드)도 각각 두 자릿수 득점을 기록했다.

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한국은 경기 초반 문정현과 이승현의 연속 외곽포로 기선을 제압했다. 양홍석이 8점을 몰아넣으며 23-11로 앞서나갔다. 2쿼터에도 문정현과 양준석의 3점슛을 앞세워 43-33으로 전반을 마감했다.

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한국은 3쿼터 초반 이승현이 6득점으로 51-33까지 달아났다. 여기에 탄탄한 수비로 카타르의 3쿼터 득점을 단 7점으로 묶으며 55-40, 격차를 벌렸다. 한국은 4쿼터에도 종료 3분 32초 전 양준석의 3점슛으로 67-49를 만들며 일찌감치 승기를 잡았다. 한국은 마지막까지 집중해 승리를 거머쥐었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com