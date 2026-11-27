사진=FIBA 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]궈스창 중국 농구 대표팀 감독이 고개를 숙였다.

중국 남자 농구 대표팀은 26일(이하 한국시각) 카타르 도하의 알자누브 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 2027년 국제농구연맹(FIBA) 농구월드컵 아시아 예선 2라운드(윈도5) F조 경기에서 80대82로 패했다. 중국은 5승4패를 기록했다. 대한민국과 승률 동률을 이뤘다. 다만, 한국이 상대전적에서 앞서며 F조 3위에 자리했다. 한국은 이번 대회에서 중국과 두 차례 붙어 모두 이겼다.

사진=FIBA 공식 계정 캡처

중국의 '소후닷컴'은 27일 '중국은 공식 대회에서 사우디아라비아에 33년 만엥 패배를 기록했다. 또한, 이번 결과로 F조 내 중국의 순위가 크게 흔들리게 됐다. 월드컵 본선 진출 실패의 위험까지 안게됐다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 경기 뒤 궈스창 감독은 "매우 중요한 경기를 놓쳤다. 최종 순위 전망이 매우 암울해졌다"며 "선수들에게 딱 한 가지 큰 문제점이 있었다면, 바로 3점슛 성공률이 16%로 지나치게 낮았다는 점이다. 오픈 찬스를 많이 놓친 것이 패배의 결정적인 이유였다. 실책은 최소화했고, 공격 리바운드에서도 상대보다 15개 더 많이 잡아냈다. 2점슛 성공률도 좋았다. 정말 3점슛, 딱 이 한 가지가 승패를 갈랐다. 매우 아쉽다"고 말했다.

이날 중국은 리바운드(48-32), 어시스트(18-14), 스틸(5-2) 등에서 우위를 점했다. 그러나 3점슛 성공률이 단 16.7%에 그쳤다. 30개를 시도해 5개를 꽂아넣는 데 머물렀다.

사진=FIBA 공식 계정 캡처

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'소후닷컴'은 '한국이 카타르를 74대52로 잡았고, 일본이 레바논을 86대82로 이겼다. 일본이 7승2패로 1위에 올랐다. 레바논이 6승3패로 2위를 기록했다. 사우디아라비아는 중국을 꺾고 4승5패를 기록하며 5위로 올라섰다. 2027년 월드컵 개최국인 카타르는 이미 자동 출전권을 확보한 상태다. 현재 중국은 본선 직행권이 주어지지 않는 4위 그룹에 머물러 있다. 중국은 앞으로 예정된 모든 경기에서 승리해야 한다'고 했다.

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중국은 30일 레바논과 대결한다. 궈스창 감독은 "레바논과의 경기는 매우 중요하다. 반드시 승리하기 위해 온 힘을 다해야 한다. 다음 경기에서 승리한다면 본선 진출 가능성이 크게 높아질 것이다. 절대 질 수 없는 경기"라고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com