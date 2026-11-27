사진제공=WKBL

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[스포츠조선 김가을 기자]용인 삼성생명이 인천 신한은행을 또 잡았다.

용인 삼성생명은 27일 용인실내체육관에서 열린 인천 신한은행과의 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 홈 경기에서 74대64로 이겼다. 2위였던 삼성생명은 신한은행과 공동 1위(6승2패)로 뛰어올랐다. 삼성생명은 올 시즌 신한은행과의 두 차례 대결에서 모두 이기며 환호했다. 반면, '돌풍의 팀' 신한은행은 삼성생명에 일격을 허용하며 연승 행진을 '4'에서 마감했다.

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승리의 중심엔 이해란이 있었다. 1라운드 MVP로 선정된 이해란은 이날 21득점-6리바운드-5어시스트를 기록하며 펄펄 날았다. 미야사카 모모나(19득점), 강유림(15득점)도 두 자릿수 득점을 기록하며 힘을 보탰다. 신한은행은 홍유순이 21득점을 기록했지만 패배를 막지 못했다.

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삼성생명은 전반에만 20득점을 기록한 이해란을 앞세워 43-23으로 크게 앞서나갔다. 신한은행도 가만히 있지 않았다. 3쿼터 박진영과 홍유순의 3점슛 등으로 격차를 15점까지 좁혔다. 4쿼터에서도 야금야금 추격했다. 한때 57-68까지 따라붙었다. 하지만 삼성생명은 경기 종료 1분 4초를 남기고 이해란의 어시스트에 이은 유하은의 페인트존 득점으로 13점 차가 되면서 삼성생명이 확실히 승기를 잡았다. 삼성생명은 마지막까지 집중력을 발휘해 승리를 챙겼다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com