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디펜딩 챔피언 청주 KB스타즈가 시즌 초반 부진을 털어내고 본격적인 상승세에 올라탔다. 완전히 살아난 박지수가 골밑을 지배하며 팀의 3연승을 이끌었다.

KB스타즈는 28일 부산사직체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 부산 BNK와의 경기에서 77대61로 대승을 거뒀다. 5위에서 3위로 올라선 KB스타즈는 연승과 함께 중위권 도약은 물론 선두권 경쟁에도 본격적으로 뛰어들게 됐다.

1쿼터를 17-17로 마친 양 팀의 균형은 2쿼터부터 KB 쪽으로 기울었다. 박지수와 송윤하가 더블 포스트를 구축해 번갈아 골밑을 공략했고, 허예은이 외곽에서 3점포를 보태면서 공격의 활로를 열었다. KB는 전반을 39-34로 앞선 채 마쳤다.

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3쿼터에는 외곽포 경쟁이 펼쳐졌다. 이윤미와 이채은, 허예은이 연이어 3점슛을 성공시키며 KB가 흐름을 이어가자 BNK도 바네사 데 헤수스의 내외곽 공격을 앞세워 맞섰다. 쉽게 달아나지 못하는 접전이 이어졌지만, 쿼터 막판 승부의 흐름을 바꾼 장면이 나왔다.

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55-52로 앞선 KB는 3쿼터 종료 직전 허예은이 센터라인을 넘어선 직후 과감하게 딥쓰리를 시도했는데, 공은 그대로 림을 통과했다. 단순히 3점 차를 6점 차로 벌린 슛 이상의 의미였다. 팽팽했던 경기에서 KB가 확실한 기세를 잡는 순간이었다.

4쿼터 들어 KB는 박지수를 앞세워 승부에 쐐기를 박았다. 공수 리바운드를 장악한 박지수는 골밑슛에 이어 미들 점퍼까지 연속으로 성공시키며 4점을 보탰다. 이어 경기 종료 6분40초 전 허예은이 돌파 후 레이업을 성공시키면서 64-52로 달아났다. KB가 승기를 확실하게 잡은 순간이었다.

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더블 포스트를 앞세운 KB의 골밑 공략에 고전한 BNK는 4쿼터 시작 후 3분이 넘어서야 김소니아의 돌파로 첫 득점을 기록했다. 하지만 사카이 사라의 미들 점퍼와 노마크 3점슛까지 보탠 KB는 69-54로 격차를 벌리며 사실상 승부를 끝냈다.

박지수는 이날 27분여 동안 26득점 20리바운드를 기록하며 압도적인 활약을 펼쳤다. 5경기 연속 더블더블을 달성한 박지수는 지난 25일 우리은행전에서 세웠던 WKBL 역대 최다 더블더블 기록을 160경기로 더 늘렸다. 허예은도 3점슛 3개를 포함해 15득점 8어시스트를 기록하며 승리에 힘을 보탰다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com