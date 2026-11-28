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부천 하나은행이 진안과 정현의 활약을 앞세워 아산 우리은행을 꺾으며 시즌 2승째를 거뒀다. 시즌 초반 부진했던 두 주축이 나란히 살아난 반면, 우승 후보로 꼽혔던 우리은행은 리바운드 열세를 극복하지 못하고 4연패에 빠졌다. 또 앞선 경기에서 KB스타즈가 BNK를 꺾고 3위로 올라간 반면 우리은행은 공동 3위에서 5위까지 떨어졌다.

하나은행은 28일 아산이순신체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구'에서 우리은행을 73대65로 꺾었다. 진안이 24점, 정현이 21점을 기록했고 이이지마 사키는 14득점에다 이날 두 팀 선수 가운데 가장 많은 11개의 리바운드까지 걷어내는 등 '3인방'이 승리를 합작했다.

정예림이 선발 출전했지만 21분여 출전에 그칠 정도로 한계가 있었고, 양인영은 발목 통증으로 엔트리에서 제외되는 등 하나은행으로선 부상 선수들이 적지 않은 상황에서 거둔 소중한 승리였다.

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정현이 경기 초반 득점을 쌓았고 진안도 힘을 보탰다. 허유정과 사키까지 외곽에서 3점슛을 연달아 성공시키면서 공격이 고르게 분산됐다. 진안은 2쿼터 중반 연속 득점으로 흐름을 가져왔고, 스나가와 나츠키도 스틸에 이은 속공으로 힘을 보탰다. 전반을 43-37로 하나은행이 앞섰던 이유. 하나은행은 후반에서도 높이의 우위와 2점슛 성공률에서도 우리은행을 압도하며 승리를 거머쥘 수 있었다.

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이상범 하나은행 감독은 "부상 선수가 많았음에도 남은 선수들이 집중을 해주면서 소중한 1승을 거둔 것 같다"며 "진안과 정현이 살아나고 있는 점이 고무적이다. 두 선수가 활약해줘야 우리 팀의 공격 루트가 다양해진다"고 밝혔다.

반면 우리은행은 강이슬의 복귀에도 연패를 끊지 못했다. 개막전에서 오른쪽 햄스트링을 다친 강이슬은 7경기만에 복귀, 13분여동안 7점을 올렸다. 3쿼터부터 투입된 강이슬은 4쿼터 종료 1분20초 전 3점슛을 성공시키며 63-69까지 추격하는 데 힘을 보탰지만, 역전까지 이어지지는 못했다.

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우리은행은 리바운드에서 26-42로 크게 밀렸고 야투 성공률도 28.6%에 그쳤다. 지난 KB스타즈전에서 공격 리바운드 21개를 내준 우리은행은 이날도 10개의 공격 리바운드를 허용했다.

전주원 우리은행 감독은 "KB전에도 그랬고 이번에도 그랬고, 리바운드를 너무 많이 내줬다"며 "슈팅 성공률도 문제지만 리바운드가 더 큰 문제 같다. 연습이 더 필요하다. 강이슬도 경기 감각을 더 끌어올려야 한다"며 아쉬움을 나타냈다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com