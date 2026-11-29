대한민국 월드클래스 휠농 에이스 김동현과 태국 국대 스리피롬이 무시무시한 뒷심을 선보이며 제주특별자치도의 휠농 챔피언 트로피를 8년 만에 탈환했다. 김동현과 스리피롬이 우승 확정 직후 기뻐하는 모습. 캡처=KWBL

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[스포츠조선 전영지 기자]'휠농 원조 명가' 제주특별자치도가 2026년 KWBL 휠체어농구리그 챔피언결정전에서 '정규리그 1위' 춘천 타이거즈를 상대로 2연승을 달리며 8년 만의 우승 역사를 썼다.

제주특별자치도는 28일 오후 춘천 호반체육관에서 펼쳐진 챔피언 결정 2차전에서 춘천 타이거즈에 68대63으로 승리했다. 전날 1차전에서 74대63으로 승리한 데 이어

제주는 지난 20~21일 플레이오프에서 '디펜딩 챔프' 코웨이 블루휠스를 2연승으로 꺾고 2년 만에 챔프결정전에 진출한 기세를 챔프결정전에서도 그대로 이어갔다. '월클 센터' 김동현과 '태국 국대' 스리피롬의 쌍포에 김지혁, 정승이 알토란 같은 활약을 펼쳤다. 상대 전적에서 1승2패로 밀리는 '정규리그 1위', 베테랑 에이스 조승현, 이윤주, 후지모토 레오 '공격 트리오'가 건재한 춘천을 상대로 기세와 투지에선 오히려 앞섰다.

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캡처=KWBL

1차전에선 스리피롬이 시즌 최다 37득점을 몰아치며 기선을 제압했고, 2차전 4쿼터 역전을 허용한 상황에선 스리피롬과 김동현이 에이스 본능을 발휘했다. 53-49, 제주가 4점을 앞선 채 맞은 4쿼터. 벼랑 끝에 몰린 춘천 타이거즈의 추격이 거셌다. 춘천 후지모토 레오의 3점에 이어 조승현의 연속골이 터지며 55-55, 순식간에 승부가 원점으로 돌아갔다. 이후 일진일퇴의 공방 후 제주 김지혁의 슈팅이 작렬했다. 2분 넘게 득점 없이 턴오버를 주고받던 중 5분 27초를 남기고 춘천 조승현의 득점으로 57-57, 4분30초를 남기고 레오의 도움을 받은 이병재의 골이 터지며 59-57 역전을 허용한 직후 스리피롬이 동점골을 터뜨리며 급한 불을 껐다. 레오의 득점으로 61-59 재역전, 3분을 남기고 김동현의 킬패스를 받은 스리피롬의 골밑슛이 작렬하며 61-61, 다시 동점. 상대 미스를 놓치지 않은 김동현의 골밑슛으로 다시 63-61, 제주가 앞서나갔다. 2분4초을 남기고 조승현이 몸 던져 골을 밀어넣으며 63-63. 제주 벤치의 고광엽 감독이 작전타임을 요청했다. 김동현이 선수들을 향해 "2분 남았어. 정신 차려!"를 외치며 투혼을 독려했다. 작전타임 직후 스리피롬의 슈팅이 림을 꿰뚫으며 65-63, 재역전에 성공했다. 이후 조승현, 레오의 영점이 잇달아 벗어났고, 1분2초를 남기고 조승현의 패스를 이어받은 레오의 골밑슛이 들어갔지만 직전 김지혁의 반칙으로 인해 골이 인정되지 않았다. 이날 승부를 가른 결정적 장면이었다.

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종료 36초를 남기고 김동현이 골밑슛을 성공시키며 제주가 67-63로 달아났고, 마지막 자유투 1개를 꽂아내며 우승 축포를 쐈다. 68대63. 우승 버저가 울리는 순간 김동현과 스리피롬이 뜨겁게 포옹했다. 2018년 이후 무려 8년 만에 제주가 휠체어농구 챔피언에 등극했다.

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고광엽 제주 감독. 캡처=KWBL

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부임 3년만에 첫 우승컵을 들어올린 고광엽 감독은 "선수들에게 너무 고맙다. 여태까지 고생한 게 주마등처럼 스쳐지나간다"며 감격을 전했다. "사실 우리 팀은 공격보다 수비 연습을 더 많이 했다. 슛 쏘는 선수가 김동현, 스리피롬 밖에 없다보니 수비로 만회하려고 노력했다. 정승, 김지혁이 알토란같은 역할을 해줬다"며 고마움을 표했다. "너무 기쁘다. 선수들에게 진심으로 고맙다. 선수층이 엷여 올해 파울로 지는 경기도 많았는데 내년엔 포인트별로 선수 한 명씩 보강이 되면 좋겠다. 더 업그레이드된 제주 팀, 더 발전된 모습을 보여드리겠다"고 약속했다. 제주 훈련장, 경기장을 오가느라 만나지 못한 딸을 향한 따뜻한 메시지도 잊지 않았다. "은비야, 아빠 시즌 끝났다. 자주 갈게. 사랑한다!"

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황우성 제주 캡틴. 캡처=KWBL

'팀플레이어' 주장 황우성은 "8년간 우승을 못했는데 정말 오랜만에 했다. 동료들과 부형종 단장님, 고광엽 감독님, 코치님들께 감사드린다. 내년에 선수들 잘 아우러서 더 향상된 모습, 멋진 모습 보여드리겠다"고 약속했다.

제주의 절대 에이스 김동현 캡처=KWBL

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제주가 키워낸 대한민국 휠체어농구의 '리빙 레전드' 김동현이 8년 만에 활짝 웃었다. 지난 시즌 우여곡절 끝에 팀을 떠났다가 '심기일전' 컴백한 시즌, 기어이 우승 역사를 썼다. "우승해서 정말 기쁘다"더니 "한편으론 선수들에게 미안하다. 승부욕이 강해서 때로는 감독님보다 더 모질게 한 것같아 미안하다"는 말로 입을 열었다. 이날 4쿼터 승부처, 마지막 작전타임에서 김동현의 "정신차려!" 호통은 무패 우승의 각성제가 됐다. 김동현은 "작년에 1년 쉬다 팀에 돌아와서 8년 만에 우승했다. 우승하게 도와주신 팀원, 관계자 모든 분들께 감사드린다"고 고개 숙였다. "우리 팀은 젊은 선수들이 제일 많은 팀이다. 젊은 만큼 감독님 지도를 잘 따르고 디테일에 좀더 신경쓰다 보면 내년엔 더 좋은 팀이 될 것"이라고 자신했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com