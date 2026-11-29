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[스포츠조선 류동혁 기자] 스테판 커리(골든스테이트)의 복귀가 또 다시 늦춰졌다. 일단 3경기 결장이 확정됐다.

미국 ESPN은 29일(이하 한국시각) '골든스테이트 워리어스 슈퍼스타 스테판 커리의 3경기 결장이 확정됐다. 골든스테이트 측에 따르면 복사근 파열로 전치 4주를 진단받은 커리는 순조롭게 회복하고 있고, 개인 코트 훈련을 소화하고 있지만, 일단 3경기는 결장한다는 발표를 했다'고 보도했다. 골든스테이트는 포틀랜드 트레일블레이저스, LA 클리퍼스, 유타 재즈와의 경기에서 나오지 못한다.

이후 재검진을 통해 복귀 시기를 조율할 예정이다.

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커리는 지난 12일 휴스턴 로케츠와의 1쿼터 경기 도중 복사근 파열 부상을 입었다. 전치 4주 정도가 예상되는 부상이었다. 복사근은 복부 및 옆구리 근육 파열을 의미한다.

당시 커리는 하프타임에 팀동료들에게 '경기에 집중하라'고 당부한 뒤 경기장을 떠났다.

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이후 골든스테이트는 커리의 복사근 파열 진단을 공식 발표했다. ESPN은 당시 '골든스테이트가 2주 뒤 커리의 부상을 재평가할 것이다. 커리가 거의 한 달 가까이 결장할 것으로 예상된다'고 보도했다.

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미국 농구전문매체 헤비 스포츠는 '스테판 커리는 회복 첫 주를 팀 원정 스케줄에 동참하지 않고, 샌프란시스코에서 보낸다. 재활 치료를 위해 팀 원정에서 동행하지 않는다고 했다.

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재활치료는 순조롭게 진행되고 있고, 개인 훈련을 하고 있는 것으로 알려졌다. 1개월 정도의 결장이 유력하다.

커리는 부상 위험도가 높은 올해 38세다. 지난 시즌 단 43경기만을 소화했던 커리는 올 시즌 절정의 기량을 과시했다.

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평균 27.8득점, 3.9어시스트, 3.7리바운드를 기록 중이다.

커리의 부상으로 골든스테이트의 공수 시스템은 무너진 상황이다. 다행히 골든스테이트는 3경기 연속 20점 차 이상의 대패를 당한 뒤 최근 보스턴 셀틱스와 새크라멘토 킹스를 잡아내며 한숨을 돌린 상황이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com