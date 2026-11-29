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[스포츠조선 류동혁 기자] 시즌 초반 서부 최고 팀을 가리는 경기에서 대역전극이 일어났다.

샌안토니오 스퍼스는 28일(한국시각) 미국 텍사스주 샌안토니오 프로스트 뱅크 센터에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그 겸 인 시즌 컵대회 서부 컨퍼런스 예선 C조에서 LA 레이커스를 99-96으로 잡아냈다.

NBA는 컵대회를 정규리그 경기 안에 편성해 치르고 있다.

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이날 경기는 서부 최고의 빅 매치였다. 샌안토니오와 LA 레이커스는 시즌 초반 서부 1, 2위를 다투고 있는 팀이다.

게다가 강력한 MVP후보 빅터 웸반야마(샌안토니오)와 루카 돈치치(LA 레이커스)의 자존심 싸움도 걸려 있었다.

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LA 레이커스가 강력하게 몰아부쳤다. 27-14, 13점 차로 1쿼터를 앞선 LA 레이커스는 2쿼터 벤치 싸움에서도 승리를 거두면서 리드를 잡았다. 54-38, 16점 차 LA 레이커스 리드로 전반이 끝났다.

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약속의 3쿼터. 샌안토니오가 강력한 추격에 나셨다. 웸반야마는 골밑을 집중 타격했고, 스테판 캐슬이 도왔다. 수비는 여전히 견고했다.

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돈치치를 집중 견제하면서 LA 레이커스의 공격 흐름을 끊었다. 결국 17점 차를 3쿼터만 완벽하게 만회했다.

동점으로 시작한 4쿼터. 캐슬의 3점포가 잇따라 터졌고, 데빈 바셀도 가세했다. 4쿼터 7분13초, 8점 차까지 앞선 샌안토니오의 낙승이 예상되는 듯 했다.

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하지만, LA 레이커스도 만만치 않았다. 부상에서 복귀한 오스틴 리브스가 돈치치의 패스를 받아 연속 3점포를 터뜨리면서 2점 차까지 추격했다.

그러자, 샌안토니오는 부상에서 복귀한 딜런 하퍼가 연속 4득점을 올리면서 승부철르 지배했다.

92-90으로 앞선 샌안토니오. 웸반야마의 파울 자유투 1득점에 이어 캐슬이 쐐기를 박는 3점포를 터뜨렸다. 남은 시간은 43초. 6점 차 리드.

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LA 레이커스는 리브스의 3점포에 이은 제이크 라라비아의 자유투 2득점으로 1점 차까지 추격한 뒤 파울 작전을 펼쳤다. 샌안토니오는 디애런 팍스와 웸반야마가 4연속 자유투를 모두 성공시키면서 승리를 거머쥐었다.

웸반야마는 25득점, 16리바운드, 4스틸, 2블록슛으로 맹활약. 돈치치는 31득점, 6리바운드, 8어시스트, 3스틸로 분전했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com