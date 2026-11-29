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[스포츠조선 류동혁 기자] 루카 돈치치에게는 최악의 날이었다. 맹활약을 펼쳤지만, 소속팀 LA 레이커스는 패했고, 경기가 끝난 뒤 팬과의 충돌도 있었다.

시즌 초반 서부 최고의 팀을 가리는 LA 레이커스와 샌안토니오 스퍼스. 28일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 샌안토니오 프로스트 뱅크 센터에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규리그 겸 인 시즌 컵대회 서부 컨퍼런스 예선 C조에서 충돌했다.

2쿼터 한때 20점 차까지 앞선 LA 레이커스는 후반 샌안토니오의 맹추격에 결국 패했다. 4쿼터 승부처에서 돈치치와 오스틴 리브스는 고군분투했지만, 웸반야마를 앞세운 샌안토니오의 벽을 넘을 순 없었다.

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2쿼터 한때 20점 차 리드를 잡은 LA 레이커스는 3쿼터 샌안토니오의 강력한 추격에 결국 동점을 허용. 4쿼터 역전을 당한 뒤 4쿼터 종료 직전 1점 차까지 추격했지만, 결국 패했다.

돈치치는 전반 강력한 득점력을 보이면서 샌안토니오의 수비를 무너뜨렸지만, 후반 집중 견제에 리듬을 잃었다.

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돈치치는 31득점, 6리바운드, 8어시스트, 3스틸로 분전했지만, 빛이 바랬다.

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경기가 끝난 뛰 또 다른 사건이 기다리고 있었다.

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미국 ESPN은 29일 'LA 레이커스의 스타 루카 돈치치가 28일 열린 샌안토니오전 직후 팬과 잠시 말다툼을 벌였다'고 보도했다.

돈치치는 이 상황에 대해 현지매체와의 인터뷰에서 '거의 매 경기마다 손목밴드를 던졌고, 이날도 그랬다. (손목밴드를 받은 팬이) 원하지 않는다는 얘기를 듣고 다시 가지러 갔는데, 그가 그냥 나를 밀었다. 손목밴드는 다른 사람을 줬다'고 설명했다.

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ESPN은 '이 충돌은 돈치치가 NBA 컵에서 탈락한 직후 코트를 떠나 원정팀 라커룸으로 향하는 동안 발생했다. 돈치치가 코트 옆에 앉아 있는 한 남자와 한 여자 옆을 지나가며 흰색 손목밴드를 그들을 향해 던지는 장면이 중계화면에 잡혔다. 그 여성은 돈치치가 손목밴드를 던지기 직전에 무언가 말한 듯했다. 돈치치는 재빨리 손목밴드를 회수하려 돌아섰다. 그러자, 여자 옆에 있던 남자가 손목밴드를 집어 돈치치에게 건네준 뒤, 그가 탈의실 쪽으로 걸어가자 그를 밀쳤다며 '돈치치가 다소 충격을 받았고, 팀 동료 재러드 밴더빌트가 프로스트 뱅크 센터 경비대원들과 함께 개입했다. 그 남성은 이후 코트에서 퇴장 조치를 당했다'고 했다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com