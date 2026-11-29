KB 박지수. 사진제공=WKBL

KB 박지수. 사진제공=WKBL

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[부산=스포츠조선 류동혁 기자] 청주 KB스타즈 절대 에이스 박지수(27)가 부활하고 있다. 1승5패로 최하위로 떨어졌던 KB는 파죽의 3연승. 4승5패로 3위로 치고 올라왔다.

KB는 28일 부산 사직체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026~20207 여자프로농구 정규리그 원정경기에서 우승후보 부산 BNK를 77대61로 물리쳤다.

박지수는 27분45초를 소화하며 26득점, 20리바운드, 5어시스트를 기록했다. 2점슛 야투율은 무려 65%였다.

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이날 박지수는 20-20을 기록했다. BNK가 잡은 총 리바운드 갯수가 22개였다는 점을 감안하면 박지수의 리바운드는 가공할 만한 수준이다.

BNK 골밑을 완벽하게 초토화시켰다.

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공황장애와 부상의 여파로 박지수는 지난 시즌 임팩트가 부족했다. 특히 파이널에서는 출전하지 못했다. 하지만, KB는 허예은과 강이슬의 맹활약으로 파이널 우승을 차지했다.

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KB는 고심 끝에 박지수를 FA로 잡았다.

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시즌 초반, 박지수는 여전히 부상에 신음했다. 팀은 1승5패의 부진이었다.

반등의 계기는 지난 22일 삼성생명전이었다. 직전 백투백에서 신한은행에게 2연패를 당한 KB는 비상이었다.

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하지만 박지수는 이날 완벽한 팀 플레이를 보여줬다. 전반 무득점에 그쳤지만, 탁월한 패스와 골밑 수비로 삼성생명의 트랜지션을 차단했다.

결국 15득점, 19리바운드, 4어시스트를 기록하며 팀 승리의 일등공신이 됐다.

우리은행전에서 29분23초를 소화하며 18득점, 16리바운드를 기록했다. 7개의 실책이 있었다. 단, 정상 컨디션으로 가기 위해 과도기였다. 그리고 BNK전에서 완벽하게 폭발했다.

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올 시즌은 상당히 묘하다. 박지수에게는 또 다른 도전이 있다.

6개 구단은 아시아쿼터 출전 확대(2, 3쿼터 2인 동시 출전)로 전력이 상향 평준화됐다. 박지수의 높이는 리그에서 독보적이다. 나머지 5개 구단은 트랜지션을 강화했다.

박지수가 코트에 들어서면 필연적으로 생길 수 있는 KB의 트랜지션 약화와 외곽 수비의 허점을 노리기 위해서다.

시즌 초반 박지수가 교체 멤버로 출전하면서 고전했던 이유다. 단, 박지수가 골밑에서 확실한 리바운드를 잡고, 골밑슛을 메이드하면 상대 팀은 여전히 대책이 없다. 트랜지션을 강화하려 하지만, 트랜지션의 기점이 되는 리바운드 단속이 제대로 되지 않기 때문이다.

시즌 전 KB는 BNK와 함께 가장 강력한 우승후보로 꼽혔다. 리그 최고의 가드로 성장한 허예은과 함께 리그 최고 높이를 자랑하는 박지수가 버티고 있었기 때문이다. 이제, 현실로 나타나고 있다.부산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com