사진제공=WKB L

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[부산=스포츠조선 류동혁 기자] 용인 삼성생명은 부산 BNK에게 패했다. 시종일관 밀리는 경기를 했다.

삼성생명 하상윤 감독은 경기가 끝난 뒤 가진 공식 기자회견에서 "경기 전 강조했던 리바운드에 따른 미스가 6개가 됐다. 리바운드 단속이 되지 않았다. 따라가다 게임이 끝났다. 우리가 가장 경계해야 할 미스가 많았다. 하지 말아야 할 것이 많이 나왔다"고 했다.

이날 이해란은 22득점, 미야사카 모모나는 12득점을 했다. 김아름 9득점, 강유림 7득점에 그쳤다. 공격 루트가 단조로웠다. 이해란과 모모나에 대한 의존도가 있었다.

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하 감독은 "세트 오펜스에서 김아름, 강유림을 활용한 패턴이 있는데, 상대가 스위치 디펜스를 했다. 공략 지점이 많지 않았다. 결국 2대2가 많았던 것 같고 마지막에는 매치업 헌팅을 하려고 했는데, 전체적으로 밀려 다니면서 쉽지 않았다. 오늘 유난히 이해란과 모모나에 대한 의존도가 있었다. 정리를 좀 해야 할 것 같다"고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com