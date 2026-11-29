사진제공=WKBL

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[부산=스포츠조선 류동혁 기자] 부산 BNK가 용인 삼성생명을 물리쳤다.

BNK는 29일 부산사직체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026~20207 여자프로농구 정규리그 원정경기에서 바네사 데 헤수스(20득점)를 비롯하 주전 5명이 모두 두자릿수 득점을 기록하며 이해란(22득점, 9리바운드)이 고군분투한 공동 1위 용인 삼성생명을 84대72로 물리쳤다.

BNK는 백투백이다. 28일 경기에서 청주 KB에게 61대77로 완패했다. 그리고 돌풍을 일으키고 있는 공동 1위 삼성생명을 만났다.

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경기 전 박정은 BNK 감독은 "삼성생명 에이스 이해란에게 변소정을 붙일 예정이다. 체력적으로 힘들지만, 삼성생명의 최대 강점은 트랜지션을 제어하기 위해 최선을 다할 것"이라고 했다.

삼성생명은 신한은행을 누른 뒤 하루 쉬고 경기를 한다. 하상윤 삼성생명 감독은 "이해란은 자신의 역할 뿐만 아니라 코트 리더로서 애쓰고 있다. 미야사카 모모나, 김아름, 강유림 등 팀 고참들도 많은 대화를 통해 팀 케미스트리를 견고하게 만들고 있다"고 했다.

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전반전

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1쿼터, BNK가 기세를 올렸다. 백투백을 치르는 팀 답지 않게 에너지 레벨을 최대치로 높였다. 5-5 상황에서 BNK는 9-0 런을 달렸다. 강력한 수비로 삼성생명의 패스 미스를 유도한 뒤 속공을 성공시켰다. 바네사의 3점포까지 터졌다. 김소니아를 중심으로 강력한 압박과 거기에 따른 빠른 공격 전개가 강렬했다.

결국 BNK는 21-10으로 1쿼터 11점 차 리드를 잡아냈다.

2쿼터 초반, BNK가 잇따라 공격 리바운드를 잡아낸 뒤 골밑을 공략했다. 바네사, 김소니아, 변소정이 잇따라 림을 어택했다. 29-12, 17점 차까지 리드했다. 이소희의 3점포까지 터지면서 일찌감치 승패를 결정짓는 듯 했다.

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하지만, 올 시즌 돌풍을 일으키고 있는 삼성생명은 저력이 있었다. 일단, 삼성생명은 흔들리지 않았다. 리바운드 싸움에서 주력한 뒤 리바운드를 따내면 트랜지션을 강하게 펼쳤다. 조수아가 연속 5득점을 올리면서 역습의 선봉장이 됐다.

속공이 여의치 않으면, 미드 레인지 미스매치를 활용했다. 이해란의 미드 점퍼가 터졌다. BNK는 지역방어를 사용했다. 여기에 삼성생명이 미스매치 골밑 공략을 하면 더블팀을 통해 방지.

하지만, 모모나가 경기를 조율한 뒤 골밑 돌파, 한야은에게 완벽한 패스를 전달했다. 좋은 공격이 성공하자 흐름이 좋아졌다. 김아름의 3점포가 터졌다. 43-38, 5점 차까지 추격.

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단, BNK는 이소희가 공격 리바운드를 잡은 뒤 버저비터 레이업 슛을 터뜨리면서 전반 마무리. 45-38, 7점 차 BN의 리드로 종료.

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후반전

5~8점 차 공방전이 치열하게 전개됐다.

삼성생명은 이해란이 잇따라 림을 공략하면서 연속 득점. 하지만, BNK 역시 변소정의 연속 득점, 안혜지의 3점포가 이어졌다. 삼성생명 입장에서는 예상치 못한 득점이었다.

BNK는 삼성생명의 트랜지션 게임에 정면으로 대응했다. 빠르게 공격을 전개했고, 바네사가 공격 리바운드에 의한 상대 파울, 거기에 따른 자유투 2득점. 골밑 돌파까지 성공시켰다.

12점 차까지 스코어를 벌렸지만, 삼성생명 역시 모모나의 3점포와 이해란의 돌파로 추격을 꾸준히 이어갔다.

BNK는 달아날 수 있는 찬스에서 이소희의 연속 3점포가 불발됐다. BNK는 아시아쿼터 1옵션 타니무라 리카가 3점슛 불발에 이은 5.3초를 남기고 팀 파울에 의한 파울 자유투를 헌납했다. 결국 이해란이 자유투 2개를 모두 성공, 66-56, 10점 차 BNK의 리드로 3쿼터 종료. BNK는 강력했지만, 여전히 삼성생명의 추격권.

4쿼터 이소희가 한야은과의 미스매치에서 골밑 돌파를 성공. 바스켓 카운트 3점 플레이를 완성했다. 단, 보너스 자유투를 선언한 파울 판정은 애매했다. 삼성생명은 비디오 판독을 요구했고, 원심은 변하지 않았다. 심판진의 설명은 "(이소희의 슛동작에서 한야은의) 어깨 접촉에 의한 파울"이라고 설명했다. 단, 느린 화면서 한야은의 수비 자세는 오프 암이 실린더를 침범하지 않은 깔끔한 수비였다. 비디오 판독 이후 결정이었기 때문에 승복할 밖에 없었다. 이날 3점슛 적중률이 좋지 않았던 이소희는 곧바로 3점포까지 터뜨리면서 기세를 올렸다. 72-56, 16점 차. 후반전 최다 스코어 차이.

그러나, 삼성생명은 김아름의 3점포, 모모나의 헤지테이션 드리블에 의한 골밑 돌파로 또 다시 11점 차까지 추격. 아직 7분17초, 시간은 많이 남은 상황. BNK의 작전타임.

이때, 3쿼터까지 맹활약한 바네사가 또 다시 3점포를 터뜨렸다. BNK의 패스게임도 좋았다.

삼성생명은 또 다시 추격. 모모나의 골밑 돌파에 의한 자유투 득점으로 추격. 6분9초를 남기고 이해란의 압박. 이때 또 다시 휘슬이 불렸다. 느린 화면에서는 스틸 이후 이소희와 접촉이 있었다. 깨끗한 스틸로 보였지만, 심판의 판단은 달랐다.

삼성생명은 또 다시 기회를 잡았다. 속공 상황에서 김아름이 달리고 있었다. 이소희가 파울을 범했다. 앞에 어떤 수비수도 없었다. U파울이었다. 공격자와 림 사이에 수비수가 없으면 정상적인 파울이라고 해도 U파울이다. 게다가 BNK는 이소희 변소정이 4반칙. 단, 삼성생명은 2개의 자유투는 성공. 하지만, 공격은 실패. 10점 차 추격.

삼성생명은 모모나가 완벽한 오픈 찬스에서 레이업 슛을 놓쳤다. 그러자, BNK는 안혜지가 돌파 이후 왼손 어려운 레이업 슛을 성공시켰다. 남은 시간은 3분29초, 78-65, 13점 차 BNK의 리드. 여기에서 승패는 결정됐다.

BNK는 박혜진(엉덩이 부상) 최이샘(발목부상)이 이날 결장했다. 아시아쿼터 1옵션 리카 역시 예상보다 부진하다. 하지만, 바네사가 BNK의 공격을 이끌어주고 있고 김소니아가 수비와 리바운드 등 궂은 일을 하면서 밸런스를 맞추고 있다. 아직까지 전력이 불안하지만, BNK는 명확한 전력은 박혜진과 최이샘, 그리고 리카가 정상적으로 합류한 뒤 정확한 평가가 가능하다. 박정은 감독 역시 "조급하게 생각하지 않는다. 플레이오프에 초점을 맞춘 경기운영을 하고 있다"고 했다.

삼성생명은 여전히 경기력이 탄탄하다. 이날 10점 차 이상 끌려가면서 패했지만, 석연치 않은 판정과 함께 BNK의 노련함에 당했다. 기복이 있지만, 삼성생명은 자신들이 하려는 농구를 한다. 트랜지션과 강력한 3점포를 바탕으로 페이스 앤 스페이스 농구를 한다. 거기에 필수적인 리바운드 싸움에 총력을 기울이고 있다. 리바운드와 실책이 관건인데, 안정적으로 조절되고 있다. 부산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com