사진제공=WKBL

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[부산=스포츠조선 류동혁 기자] 부산 BNK는 백투백 마지막 경기에서 승리를 거뒀다. 공동 선두 용인 삼성생명을 잡아냈다. 시종일관 압도하는 경기를 했다.

BNK 박정은 감독은 경기가 끝난 뒤 가진 공식 기자회견에서 "이해란을 막기 위해 변소정을 중용했다. 매치업으로 붙였다. 끝까지 파울 아웃 당하지 않고 버텼다. 지난 시즌보다 더 성장한 모습이었다. 무럭무럭 잘 성장했으면 좋겠다"며 "최이샘은 출전하지 않았다. 로테이션을 위해 위해 대기하고 있었다. 중요한 승부처에서 기용하려 했지만, 경기 흐름을 봤을 때 출전시킬 필요가 없어서 오늘 코트에 내보내지 않았다"고 했다.

아시아쿼터 2옵션 바네사가 20득점을 폭발시키며 데뷔 최다 득점을 기록했다.

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박 감독은 "테크닉과 파워를 동시에 갖춘 선수다. 한국 농구에서는 활용도가 더 좋은 것 같다. 모든 팀들이 스몰 볼을 많이 한다. 하지만, 바네사는 밀고 들어가는 공격을 하고, 3점까지 가지고 있기 때문에 활용도가 좋은 것 같다. 예상보다 훨씬 더 좋은 공격력을 가지고 있다. 한국 농구에 적응한다면 큰 무기가 되지 않을까 생각한다"고 칭찬했다.

BNK는 스몰 라인업과 빅 라인업을 혼용한다. 자칫 팀 컬러가 애매해질 수 있다.

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박 감독은 "두 가지 컬러를 가져갈 수밖에 없는 포지션이다. 나눈다고 하면 스몰볼이 70, 빅볼이 30이 될 것 같다. 순간적으로 상대에 따라서 빅맨을 가져가면서 조화를 이뤄야 할 것 같다. 단, 공격의 움직임은 빅볼이나 스몰볼이나 똑같이 돌아간다. 기동력, 스페이싱에서 차이는 있지만, 움직이는 틀은 비슷하다"고 했다.

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김소니아에 대해서도 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 "김소니아는 자신이 잘 되지 않을 때도 자신의 역할은 정확하게 체크해서 하는 것 같다. 코트 안의 리더가 되고 있다"고 했다.

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이소희에 대해서는 "이소희는 한 단계 업그레이드 되는 과정이다. 대표팀에서는 슛만 쏘면 됐다. 짧은 시간에 투입, 슛에 대해 집중했다. 하지만, 소속팀에서는 패스와 팀 조율까지 하고 있다. 다양한 부분에 눈을 뜨고 있고, 올 시즌 번뜩이는 패스도 많이 나온다. 훈련 과정에서 2점 야투에 대한 중요성도 인지하고 있다"고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com