Park Hae-il, Excited Again After a Long Time

A VIP screening of the film 'Assassin(s)' was held at Lotte Cinema World Tower on September 21. Park Hae-il is posing for photos. Jamsil = Bak Jaeman, reporter pjm@sportschosun.com/2026.09.21/
This article has been translated by GripLabs Mingo AI.
Published
A VIP screening of the film 'Assassin(s)' was held at Lotte Cinema World Tower on September 21. Park Hae-il is posing for photos. Jamsil = Bak Jaeman, reporter pjm@sportschosun.com/2026.09.21/
This article has been translated by GripLabs Mingo AI.