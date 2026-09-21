Kim Seung-hoon Says, "Look Forward to Assassin(s)"

The VIP screening of the film "Assassin(s)" was held at Lotte Cinema World Tower on September 21. Kim Seung-hoon poses for photos. Jamsil = Bak Jaeman, reporter pjm@sportschosun.com/2026.09.21/
This article has been translated by GripLabs Mingo AI.
Published
The VIP screening of the film "Assassin(s)" was held at Lotte Cinema World Tower on September 21. Kim Seung-hoon poses for photos. Jamsil = Bak Jaeman, reporter pjm@sportschosun.com/2026.09.21/
This article has been translated by GripLabs Mingo AI.