Kim Seung-hoon Says, "Look Forward to Assassin(s)"

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Kim Seung-hoon Says, "Look Forward to Assassin(s)"

The VIP screening of the film "Assassin(s)" was held at Lotte Cinema World Tower on September 21. Kim Seung-hoon poses for photos. Jamsil = Bak Jaeman, reporter pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

This article has been translated by GripLabs Mingo AI.

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JaeMan, Park
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