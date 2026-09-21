Kim Ye-won, Nice to see you

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Kim Ye-won, Nice to see you

The VIP screening of the film "Assassin(s)" was held at Lotte Cinema World Tower on September 21. Kim Ye-won is posing for photos. Jamsil—Reporter Bak Jaeman pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

This article has been translated by GripLabs Mingo AI.

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JaeMan, Park
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