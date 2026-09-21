Shin Hyun-been, a Soulful Gaze

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Shin Hyun-been, a Soulful Gaze

The VIP screening of the film 'Assassin(s)' was held at Lotte Cinema World Tower on Sept. 21. Shin Hyun-been is posing for photos. Jamsil—Reporter Park Jae-man pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

This article has been translated by GripLabs Mingo AI.

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JaeMan, Park
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