스포츠조선

[포토] 아이칠린 주니 '강렬한 눈빛 시구'

기사입력 2025-09-18 15:27



18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 더블헤더 1차전 경기. 걸그룹 아이칠린 멤버 주니가 시구를 했다. 힘차게 시구하는 주니. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2025.09.18/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"장례식도 안 온 사람들이"…故오요안나 유족, '검은 옷' 기상캐스터 추모에 분노[종합]

2.

"여긴 일진놀이하는 판"…故오요안나, 괴롭힘 정황 녹취록 공개됐다[SC이슈]

3.

유승준, '세번째 비자 소송' 1심 승소에도 항소심行…LA총영사 불복[SC이슈]

4.

심형탁, 우량아 子 하루 목욕에 진땀 "머리숱 많아 샴푸 4번, 데드리프트가 더 쉽다"(슈돌)

5.

곽튜브, 12kg 감량 후 '당당' 결혼 발표..."♥5세 연하, 첫눈에 결혼 예감" ('전현무계획2')

연예 많이본뉴스
1.

"장례식도 안 온 사람들이"…故오요안나 유족, '검은 옷' 기상캐스터 추모에 분노[종합]

2.

"여긴 일진놀이하는 판"…故오요안나, 괴롭힘 정황 녹취록 공개됐다[SC이슈]

3.

유승준, '세번째 비자 소송' 1심 승소에도 항소심行…LA총영사 불복[SC이슈]

4.

심형탁, 우량아 子 하루 목욕에 진땀 "머리숱 많아 샴푸 4번, 데드리프트가 더 쉽다"(슈돌)

5.

곽튜브, 12kg 감량 후 '당당' 결혼 발표..."♥5세 연하, 첫눈에 결혼 예감" ('전현무계획2')

스포츠 많이본뉴스
1.

'SON IS SHINING' 미국은 흥며드는 중...겸손한 '해트트릭' 손흥민 "나 말고 다른 선수 조명해주세요"

2.

솔직히 손흥민 너무 아쉽다, 미국 아닌 토트넘 잔류였다면...잘하기에 더 아쉬운 '굿바이 EPL'

3.

이게 '아시아 GOAT+EPL 득점왕' 손흥민이다, MLS 첫 해트트릭 대폭발...LA FC 4-1 대승

4.

9월 9승2패 한화 추격에 염갈량의 다짐 "1년간 모두 고생했는데... 죽기 살기로 할 것"[수원 코멘트]

5.

'돌연 시즌 아웃' KIA 네일 더는 못 본다, 왜?…"본인은 아쉬워하는데"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.