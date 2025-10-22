[포토] 부부로 호흡한 명세빈-류승룡

기사입력 2025-10-22 14:42


[포토] 부부로 호흡한 명세빈-류승룡

JTBC 토일 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기' 제작발표회가 22일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 명세빈, 류승룡이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

/2025.10.22/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박재범, '유방암 행사' 후폭풍?…명품 행사 하루 전 '돌연 불참'

2.

'AI 이정재'에게 속아 5억 뜯긴 50대女…소속사 칼 빼들었다 "강경대응"

3.

신지, ♥문원과 결혼 앞두고 새 포르쉐 장만 "생명 살린 전 차는 안녕"

4.

이이경 폭로자 "AI로 만든 허위였다"…이미 실추된 이미지 어쩌나[SC이슈]

5.

선우용여, '암투병' 박미선과 3시간 수다로 '촬영 지각'…"늦어서 정말 죄송"

연예 많이본뉴스
1.

박재범, '유방암 행사' 후폭풍?…명품 행사 하루 전 '돌연 불참'

2.

'AI 이정재'에게 속아 5억 뜯긴 50대女…소속사 칼 빼들었다 "강경대응"

3.

신지, ♥문원과 결혼 앞두고 새 포르쉐 장만 "생명 살린 전 차는 안녕"

4.

이이경 폭로자 "AI로 만든 허위였다"…이미 실추된 이미지 어쩌나[SC이슈]

5.

선우용여, '암투병' 박미선과 3시간 수다로 '촬영 지각'…"늦어서 정말 죄송"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 불펜데이…'벼랑 끝' 삼성, 라인업 손질했다 "빠른 공 대처되는 선수"

2.

"가라비토 안쓰고 이기면 베스트" '가을남자' 최원태 세가지 시나리오..5차전 선발? LG와 KS 1차전 선발? 이대로 끝?

3.

"승점 3점 가져오기 위해 왔다" 아시아 무대 3연승 노리는 박태하 감독의 각오→김종우도 "상대 누구든 우리가 준비한 전술 있어"

4.

"한국시리즈 1차전 라인업이라고 보셔도 될 것" 2만명 이상 예매 마지막 청백전 라인업 발표. 좌익수는 구본혁[잠실 현장]

5.

'5차전은 없다' 17승+16승 외인 모두 불펜 대기…"우리도 총력전이다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.