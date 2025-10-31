'60억 家' 전현무, '200억' 워킹맘 CEO에 긁혔다 "건물 없으세…

|
[스포츠조선 정유나 기자] 아나운서 출신 방송인 전현무가 200억 매출을 올린 워킹맘 CEO 천정민 대표의 재력에 놀라움을 감추지 못했다.
31일 공개된 전현무의 유튜브 채널 '셀러-브리티'에는 '알바 때려치고 200억 번 여자｜EP02. 천정민'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
천정민 대표는 "18년차 쇼핑몰을 운영하고, 화장품 브랜드도 운영하고 있다. 동시에 공구도 진행하고 있는 워킹맘이다"라고 자신을 소개했다.
이어 천정민 대표는 방송 출연 이력에 대해 묻자 "tvn '화성인'과 sbs '스타킹'에 출연했었다. 당시 동국대 성유리로 출연했다"고 설명해 눈길을 끌었다.
|
18년만에 공동구매 인플루언서가 된 천정민 대표는 "그동안 외길로 쇼핑몰만 계속했다. 제일 잘 됐을때 매출은 200억이었다. 지금은 매출이 줄어서 7~80억이다"고 밝혔다. 이에 전현무는 깜짝 놀라며 "옷으로 200억이나 버냐"고 감탄했다.
또한 천정민 대표는 "세컨 하우스가 엘시티다. 집은 1개고, 대신 건물이 2개 있다. 동탄에 사옥이 크게 있다. 수원에 있는 건물에는 다 임대를 줬다. 1층에 유명한 맛집이 있다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.
이에 전현무는 현타가 온 듯 얼굴을 감싸며 "부럽다. 이런 먹자 골목에 건물 사는게 내 꿈인데"라고 고백했다. 이를 들은 천정민 대표는 "건물 없으시냐. 엄청 돈 많으시지 않느냐"고 물었고, 전현무는 "없다. 되게 나를 측은하게 본다. 순간 너무 슬펐다"라고 답했다.
한편 전현무는 현재 60억원에 달하는 서울 강남 지역의 아파트에 거주하는 것으로 알려졌다.
