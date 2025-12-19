[포토] 박지훈 유해진, 하트 만들었어요

최종수정 2025-12-19 11:30

[포토] 박지훈 유해진, 하트 만들었어요

19일 용산CGV에서 열린 영화 '왕과 사는 남자'의 제작보고회. 유해진과 박지훈이 포토타임을 갖고 있다. 용산=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.12.19/

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

레즈비언 엄마·게이 아빠의 육아..“아이가 이성애자라 고민 많아”

2.

48세 전현무, 10년 전 과거사진에 시술 의혹 "내 얼굴 보기 싫어 살 뺐다"

3.

'윤석화, 별세 아니다'…연극배우협회 "호흡 유지 중, 혼선 드려 죄송"

4.

'♥신민아와 결혼 D-1' 김우빈, 쏟아진 축하에 감사 인사.."새 여정에 사랑 가득하길"

5.

[공식] "의사라고 믿었다"…'주사이모 의혹' 입짧은햇님, 결국 활동 중단 선언(전문)

연예 많이본뉴스
1.

레즈비언 엄마·게이 아빠의 육아..“아이가 이성애자라 고민 많아”

2.

48세 전현무, 10년 전 과거사진에 시술 의혹 "내 얼굴 보기 싫어 살 뺐다"

3.

'윤석화, 별세 아니다'…연극배우협회 "호흡 유지 중, 혼선 드려 죄송"

4.

'♥신민아와 결혼 D-1' 김우빈, 쏟아진 축하에 감사 인사.."새 여정에 사랑 가득하길"

5.

[공식] "의사라고 믿었다"…'주사이모 의혹' 입짧은햇님, 결국 활동 중단 선언(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

"박항서 뛰어넘었다" 베트남 新국민영웅 식사마, '0-2→3-2' 기적의 역전 우승, '동남아 최초' 3개대회 우승 금자탑

2.

원정경기 마치고 귀가하다 그만…황희찬 후배, 교통사고로 향년 21세에 황망한 죽음

3.

조롱 또 조롱! "우리가 손흥민급을 어떻게 데려와요"…'불신 팽배' 돌아선 팬들→이적시장 참패 예상

4.

'진짜 오죽하면' 국대 반대했을까, 밈이 되어버린 132억 계약의 현실

5.

'韓 최초 혼혈' 카스트로프! '日 선수 쳐내고' 전술 핵심 지목…공격적 포지션 변경→"핵심적인 역할 맡는다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.