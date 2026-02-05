김새론,'마약·불륜 논란' 전남편 저격인가 "쓰레기 경험해봐야 분리수거할 줄 알게 돼"

4일 유튜브 채널 '그냥 살아 김새롬'에는 "[솔로지옥5 1-4화] 솔로지옥5 절대 안 본다던 돌싱의 최후"라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 김새롬은 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥' 시즌5를 시청하며 자신의 확고한 연애 철학을 털어놨다. 그는 "나는 '나는 솔로' 말고는 연애 프로그램을 잘 안 본다. 그냥 보기 싫다"며 "너무 가짜 같다. 등장할 때 '안녕하세요'만 하면 되지 않나. '솔로지옥'은 진정성이 없고, 유명해지고 싶어서 나온 느낌이 강하다"고 거침없이 비판했다.
본격적인 시청에 앞서서도 그는 "이걸 왜 봐야 하냐. 뽐내고 싶어서 나온 거 아니냐"며 냉소적인 반응을 보였다. 2회까지 시청한 뒤에도 생각은 크게 달라지지 않았다.
특히 김새롬은 자신의 경험을 바탕으로 의미심장한 연애 조언을 전해 눈길을 끌었다. 지인이 "지금까지 보면 승일이가 제일 괜찮은 것 같다"고 말하자, 김새롬은 "이건 팁이다"라며 말을 이었다. 그는 "사람을 만날 때 '지금은 무심하고 무던하지만 나를 사랑할수록 다정해지겠지'라고 기대하는데, 그런 건 없다. 영원히 없다"며 "다정함은 기질"이라고 단호하게 말했다.
이어 "어차피 쓰레기는 경험해 봐야 한다. 그래야 우리가 분리수거를 할 줄 알게 된다"며 "결국 태생이 다정한 사람 중에서 고르는 거다. 다정함이 힘"이라고 자신만의 연애 철학을 강조했다.
이후에도 김새롬의 시선은 냉랭했다. 그는 출연자들의 관계 전개를 보며 "꼴보기 싫다. 지네끼리 좋다, 마다 이야기하는 거 아니냐"며 회의적인 반응을 보였다. 이에 지인은 "그냥 누나가 외로운 거 아니냐. 방송이 싫은 게 아닌 것 같다"고 솔직한 '팩폭'을 던져 웃음을 자아냈다.
한편 김새롬은 유명 셰프 이찬오와 지난 2015년 결혼했다. 결혼 1년 만에 이찬오의 불륜설이 제기됐고, 김새롬은 "이찬오 셰프와 저 괜찮다"고 대신 사과하며 해프닝으로 마무리 짓는듯했으나 결국 두 사람은 2017년 협의 이혼했다. 이후 이찬오는 같은해 두 차례에 걸쳐 대마초를 농축한 마약류인 '해시시' 등을 밀수입한 혐의, 세 차례 대마초를 흡연한 혐의로 징역 3년에 집행유예 4년을 선고 받았다. 당시 이찬오는 "가정폭력과 이혼으로 우울증이 와서 마약에 손을 댔다"고 고백해 충격을 더했다.
이후 두문불출한 이찬오는 2019년 연상의 비연예인과 재혼했다. 이찬오의 아내는 유명 기업의 임직원인 것으로 알려졌다. 뒤늦게 재혼 소식을 알린 이찬오는 "2017년부터 (현 아내와) 알고 지냈으며 가족과 친지만 초대해 2019년 결혼식을 올렸다"고 밝혔다. 이찬오는 현재 강남구 도곡동에서 프렌치 레스토랑을 운영 중이다.