'1800만 유튜버' 보겸, 90세 폐지줍는 할머니에 돈다발 즉석 쾌척…팬들은 '슈퍼챗' 응원

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 보겸(본명 김보겸)이 90세 고령의 나이에도 폐지를 주우며 아픈 아들을 돌보는 할머니를 위해 거액의 병원비를 쾌척하는 모습으로 감동을 안기고 있다.

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특히 보겸의 꾸준한 선행이 다시 주목받으면서 팬들의 응원과 슈퍼챗 후원도 이어지는 분위기다.

최근 공개된 보겸의 유튜브 쇼츠 영상에는 폐지를 모으며 생계를 이어가는 한 고령의 할머니를 찾아간 모습이 담겼다.

영상 속 할머니는 90세의 고령에도 직접 폐지를 주우며 생활하고 있었고, 보겸은 조심스럽게 이야기를 나누며 할머니의 사연을 들었다.

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이 과정에서 보겸은 할머니의 아들이 병원 치료를 받고 있다는 이야기를 접했고, 망설임 없이 병원비를 건네 보는 이들을 뭉클하게 만들었다.

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보겸은 "병원비 대세요"라며 따뜻하게 손을 내밀었고, 할머니는 연신 고개를 숙이며 감사한 마음을 전하며 눈물을 보였다.

영상이 공개된 이후 댓글창에는 "진짜 선한 영향력이다", "보겸은 꾸준히 좋은 일 하는 유튜버", "보여주기식이 아니라 계속 이어간다는 게 대단하다", "할머니 표정 보니까 눈물 난다" 등의 반응이 쏟아졌다.

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특히 팬들은 라이브 방송과 영상 후원을 통해 슈퍼챗으로 응원의 마음을 보내고 있는 상황이다.

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일부 팬들은 "좋은 일에 써달라", "이런 콘텐츠는 오래 갔으면 좋겠다", "보겸 같은 유튜버는 더 잘 돼야 한다" 등의 메시지를 남기며 선행 행보를 응원했다.

보겸의 선행이 화제가 된 것은 이번이 처음은 아니다. 그는 그동안 기부와 나눔, 어려운 이웃을 돕는 콘텐츠 등을 꾸준히 이어오며 여러 차례 미담의 주인공이 돼 왔다.

narusi@sportschosun.com