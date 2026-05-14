한가인, 달라진 여론에 속상 "사실 ♥연정훈이 도둑이라고…스윗한 말투 탓"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한가인이 달라진 여론에 서운함을 드러냈다.

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14일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에서는 '절세미녀 한가인이 '해품달' 때 신분 낮아서 못 입은 궁중한복 입고 경복궁에 등장하자 외국인들의 놀라운 반응'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

한가인은 "전통 한복 입은 모습을 보고 싶다는 댓글이 많았다. '해품달'할 때 궁에는 들어가지 못하는 무녀의 삶을 살아서 제대로 한복을 못 입었고 마지막 1~2주 정도 입었던 거 같은데 한복의 전통적인 아름다움을 보여주고 싶어서 한복을 준비해봤다"고 전통 한복 체험을 해보기로 했다.

여러 벌의 화려한 한복을 입어본 한가인은 우아한 동양화 느낌의 한복을 골랐다. 제작진은 "사람은 기본적으로 몰릴 거다"라고 예고했고 한가인은 "그건 익숙하다. 사람들 많은 건 괜찮다"며 여유롭게 웃었다.

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한가인은 남편인 배우 연정훈과 인파 속에서 벚꽃 데이트도 즐겼던 바. 이후 연정훈의 반응에 대해 한가인은 "엄청 좋아하시더라. 댓글 보면서. 반응이 너무 좋은 거 같다. 스윗하다더라"라고 밝혔다. 제작진은 '사실 한가인이 도둑이다'라는 댓글을 읽어줬고 한가인은 "말투가 너무 스윗해서 거기서 약간 다 먹고 들어간다. 저는 그런 말투가 아니니까 '어머 봐주는 거 봐', '남편이 예뻐서 다 해주네' 하는데 진짜"라며 한숨을 쉬어 웃음을 안겼다.

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제작진은 "배우님도 말투를 그렇게 하면 되지 않냐"고 제안했지만 한가인은 "저는 답답해서 그렇게 못 한다. '어머 여보 식사하셔야죠' 해야 되는데 저는 '밥 안 먹어?'라고 한다"고 토로해 웃음을 자아냈다.

wjlee@sportschosun.com