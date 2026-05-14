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한가인, 달라진 여론에 속상 "사실 ♥연정훈이 도둑이라고…스윗한 말투 탓"

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한가인, 달라진 여론에 속상 "사실 ♥연정훈이 도둑이라고…스윗한 말투 탓"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한가인이 달라진 여론에 서운함을 드러냈다.

14일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에서는 '절세미녀 한가인이 '해품달' 때 신분 낮아서 못 입은 궁중한복 입고 경복궁에 등장하자 외국인들의 놀라운 반응'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

한가인은 "전통 한복 입은 모습을 보고 싶다는 댓글이 많았다. '해품달'할 때 궁에는 들어가지 못하는 무녀의 삶을 살아서 제대로 한복을 못 입었고 마지막 1~2주 정도 입었던 거 같은데 한복의 전통적인 아름다움을 보여주고 싶어서 한복을 준비해봤다"고 전통 한복 체험을 해보기로 했다.

한가인, 달라진 여론에 속상 "사실 ♥연정훈이 도둑이라고…스윗한 말투 탓"

여러 벌의 화려한 한복을 입어본 한가인은 우아한 동양화 느낌의 한복을 골랐다. 제작진은 "사람은 기본적으로 몰릴 거다"라고 예고했고 한가인은 "그건 익숙하다. 사람들 많은 건 괜찮다"며 여유롭게 웃었다.

한가인은 남편인 배우 연정훈과 인파 속에서 벚꽃 데이트도 즐겼던 바. 이후 연정훈의 반응에 대해 한가인은 "엄청 좋아하시더라. 댓글 보면서. 반응이 너무 좋은 거 같다. 스윗하다더라"라고 밝혔다. 제작진은 '사실 한가인이 도둑이다'라는 댓글을 읽어줬고 한가인은 "말투가 너무 스윗해서 거기서 약간 다 먹고 들어간다. 저는 그런 말투가 아니니까 '어머 봐주는 거 봐', '남편이 예뻐서 다 해주네' 하는데 진짜"라며 한숨을 쉬어 웃음을 안겼다.

제작진은 "배우님도 말투를 그렇게 하면 되지 않냐"고 제안했지만 한가인은 "저는 답답해서 그렇게 못 한다. '어머 여보 식사하셔야죠' 해야 되는데 저는 '밥 안 먹어?'라고 한다"고 토로해 웃음을 자아냈다.

wjlee@sportschosun.com

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