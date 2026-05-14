립싱크 지적 받던 장윤정 "목 관리 해라" 지적에 울컥 "열심히 하겠다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 장윤정이 목 상태를 지적하는 댓글에 울컥했다.

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14일 장윤정의 유튜브 채널에서는 '목소리로 직접 댓글 다는 유튜버'라는 제목의 영상이 게재됐다.

장윤정은 유튜브 댓글을 음성으로 달 수 있다는 기능을 배우고 팬들에게 직접 음성 댓글을 달아주기로 했다. 댓글을 달아주기 위해 살펴보던 장윤정은 "딸 같은 아이들과 힐링하시네요"라는 댓글을 보고 "맞잖아. 긁혔잖아. 긁혔다는 건 맞다는 거 아니냐"고 속상해해 웃음을 안겼다.

음성으로 댓글을 달아주던 장윤정은 "너무 신기하다. 연예인 분들 많이 따라 하시겠다"며 "내가 1등이다. 내가 먼저 했다"고 선점했다.

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이어 장윤정은 "공장장님 목소리가 점점. 목 관리 좀 해야겠다. 20대, 30대가 아니다"라는 지적 댓글을 보고 당황했다. "뿌앵"이라며 울컥한 장윤정은 "목 관리 열심히 할게요. 걱정해주셔서 감사합니다"라고 음성 댓글을 달았다. 이어 "이거 주기적으로 한 번씩 해야겠다. 이런 걸 알면 재밌는 댓글 많이 달아주실 거 같다"고 밝혔다.

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한편, 장윤정은 2024년 과거에 비해 콘서트 티켓 판매가 부진한 것에 대한 심경을 솔직히 밝혔다. 장윤정은 "트로트의 열풍이 식었다고 생각하지 않는다. 공연 티켓 값이 문제의 이유라고 생각하지 않는다. 그저 제 인기가 예전만 못해진 것이 분명한 이유"라며 "누군가에게는 감동과 울림, 추억으로 기억될 무대 만들도록 언제나처럼 최선을 다 하겠다"고 밝혔다.

하지만 이후 한 무대에서 대부분 립싱크로 진행했다는 논란까지 불거졌다. 이에 장윤정 측은 "댄스곡에 한해서 목소리가 반주에 깔린 음원을 틀고 라이브로 노래하고 있다. 간혹 컨디션이 좋지 못하거나 현장 음향 시스템이 완벽하지 않을 때 도움 받고 있는 게 사실"이라면서도 "음원을 틀고 입만 벙끗거리는 립싱크는 절대 하지 않는다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com