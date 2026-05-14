추성훈, ♥야노시호 눈치 보더니 결국..."이틀만 와이프 버리자, 연락 안 받을 것"

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[스포츠조선 이지현 기자] 격투기 선수 출신 방송인 추성훈이 팬들과 함께한 '아저씨 여행'에서 현실 가장들의 공감대를 제대로 터뜨렸다.

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14일 유튜브 채널 '추성훈'에는 '여보 여행 진짜 재미없었다니까? (ft.마초 어무니)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이번 영상에서는 일본 오사카에서 구독자들과 함께 여행을 떠난 영상이 담겼다.

구독자들의 소개를 들은 추성훈은 "유튜브는 일 이라고 생각 안 한다. 같이 진짜 놀러 가면 좋겠다"면서 자신을 소개했다. 그러던 중 갑자기 추성훈은 의미심장한 표정으로 "그거 얘기해야 되는데…"라며 말을 꺼냈고, 곧바로 "이틀만 와이프 버리자"라고 외쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

추성훈은 "딱 이틀만이다. 가끔씩 오는 거다"라며 급히 수습에 나섰다. 그러면서 "(아내 야노시호의 연락이) 가끔씩 오는데, 만약에 와도 안 받을게"라고 외쳐 환호를 받았다.

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이어 첫 식사에서 맥주를 마시며 공감대를 더한 추성훈은 "남자들끼리 여행은 처음인가?"라고 물었다. 대부분의 참가자들이 "결혼하곤 처음이다"라고 답했고, 추성훈은 "와이프 눈치 보고 있으니까"라고 공감했다. 하지만 이내 참가자들은 "와이프가 너무 잘해줘서 같이 아니면 못 간다"고 빠른 손절을 해 웃음을 안겼다.

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또한 이번 여행 중 가장 큰 반전은 추성훈의 '찐 일상'이었다. 그는 어린 시절 살던 동네와 목욕탕, 실제 집까지 공개했다. 참가자들은 "유튜브에서 보던 그 집이다", "연예인 집이 아니라 진짜 친구 집 놀러 온 느낌"이라며 놀라워했다. 특히 모두 함께 동네 목욕탕에 들어가 알몸으로 사우나를 즐기는 장면은 웃음을 안겼다.

뿐만 아니라 추성훈의 생가에서 추성훈의 어머니도 만났다. 어머니는 참가자들에게 음식을 챙겨주며 "다치지 마. 부모 마음은 다 똑같다"고 말했고, 추성훈의 어린 시절에 대해 "말썽을 너무 부려서 힘들었다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.

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olzllovely@sportschosun.com