박정수 손녀, 할머니가 230억 건물주인데 쿠팡 알바 "성인이라 용돈 끊겨"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박정수의 미모의 외손녀들이 공개됐다.

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13일 유튜브 채널 '웬만하면 정수를 막을 수 없다'에서는 '박정수가 쏜다! 할머니 카드 믿고 '장바구니 풀소유' 실천한 손녀들'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

박정수는 첫째 딸과 손녀들을 만나 동대문 종합상가에 가보기로 했다. 박정수는 "거길 가야 손녀들이랑 놀 거리가 있나 보다. 거기가 요즘 트렌드라더라"라고 밝혔다. 제작진은 "손녀 분들 자주 만나냐"고 물었고 박정수는 "요즘은 컸으니까 친구가 더 중요한 나이가 됐다. 유치원 때는 할머니랑 노는데 지금은 인생에 할머니가 없다. 예전에는 정말 자주 왔다"고 밝혔다.

이어 박정수의 첫째 딸과 두 손녀들이 차에 탔다. 박정수의 딸은 물론 손녀들까지 박정수의 유전자를 물려 받아 남다른 미모를 자랑했다. 제작진은 막내 손녀에게 "할머니가 용돈 많이 주시냐"고 물었고 막내 손녀는 고개를 끄덕였다. 이에 첫째 손녀는 "나는 왜 안 주냐"고 토로했고 박정수는 "너는 가끔 가다 달라해도 자중할 필요가 있다. 식비가 너무 많이 들어간다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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박정수는 "내가 얘네 집을 자주 간다. 들어가진 않아도 먹을 걸 두고 간다. 딸기 같은 거 보면 손주들이 가장 먼저 생각난다. 우리 손주들이 딸기를 좋아한다. 큰 손주는 어렸을 때부터 미식가다"라고 손주들을 향한 애정을 드러냈다. 박정수는 "우리 승희(큰 손주)는 먹어도 회전초밥 같은 데서 먹지 않는다. 초밥을 먹고 싶으면 일식집을 간다"고 말했고 큰 손녀는 "오마카세 간다"고 밝혀 엄마도 놀라게 했다. 엄마는 "너 아르바이트 해서 오마카세 가냐"고 물었고 큰 손녀는 "쿠팡 열심히 뛰면 많이 번다"고 밝혔다. 제작진은 "물류를 갔냐. 물류 힘든데"라고 놀랐고 큰 손녀는 "하루 나가면 파스 엄청 붙인다. 주급이라 돈이 빨리 들어오고 하루에 많이 일할 수 있어서 좋다"고 밝혔다.

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제작진이 "나 같으면 할머니한테 달라고 그러겠다"고 하자 박정수는 "내가 아까 말하지 않았냐 성인은 (용돈을) 막았다. 다른 애들은 주는데 큰애는 막았다"고 밝혔다.

한편, 배우 박정수는 최근 유튜브 채널을 개설, 자신이 소유하고 있는 압구정 건물을 공개해 화제가 됐다. 부동산 업계에 따르면 해당 건물은 약 230억 원대로 추정됐다.

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wjlee@sportschosun.com