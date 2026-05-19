[인터뷰①] '대군부인' 감독 공식사과 "함께 노력한 아이유-변우석에 죄송, 모두 제 책임"

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[스포츠조선 백지은 기자] MBC 드라마 '21세기 대군부인' 박준화 감독이 입을 열었다.

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박 감독은 19일 오전 서울 모처에서 진행된 인터뷰에서 작품 관련 논란과 관련, 취재진 앞에 고개를 숙였다.

박 감독은 "이 드라마 촬영 끝나고 나서 MBC에서 인터뷰를 했다. 이 드라마를 보시는 분들이 행복하고 힐링되길 바란다고 했다. 어찌보면 여러분에게 불편한 자리가 됐다. 힐링보다는 죄송스러운 상황을 만들어서 변명의 여지 없이 제가 제작진을 대표해 가장 큰 책임이 있다고 생각해서 시청자분들과 여러분들께 사과 드리고자 했다. 개인적으로 이 드라마를 같이 노력하며 만들어왔던 연기자들의 노력에 대한 보상보다 어려움을 느끼게 한 것 같아서 정말 죄송스럽다. 사죄드린다"고 한숨과 함께 고개를 숙였다.

'21세기 대군부인'은 아이유와 변우석의 만남에 300억원이란 막대한 제작비를 투입한 대작으로 방영 전부터 많은 화제를 모았던 작품이다. 그러나 방영 전부터 동북공정 논란, 성희주(아이유)와 대비 윤이랑(공승연)의 독대신에서 나온 중국식 다도 장면, 대비의 대군 앞 석고대죄 신, 실존 인물(문효세자) 훼손 논란에 이어 11회 즉위식 장면에서 이안대군(변우석)이 십이면류관이 아닌 구류면류관을 쓰고 신하들이 '만세' 대신 '천세, 천천세'를 외치는 장면 등이 등장해 역사왜곡 논란에 정점을 찍었다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com