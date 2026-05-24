은지원, 20년 지기 나영석 PD에 돌직구 "요즘 꼴 뵈기, 본인이 더 많이 나와"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 은지원이 과거 '1박 2일'을 함께했던 나영석 PD를 향한 유쾌한 '디스'로 웃음을 안겼다.

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23일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 박서진이 가족들과 강원도로 여행을 떠나는 모습이 그려졌다.

이날 박서진은 '박피디'라고 적힌 티셔츠를 입고 등장해 직접 연출과 진행을 맡으며 예능 욕심을 드러냈다.

박서진은 "지난주에 자기반성을 했다. 텐션도 낮고 저의 자리를 노리는 분들도 많더라"며 "연출도 하고 출연도 하면 분량이 두 배"라고 말해 웃음을 자아냈다. 특히 그는 롤모델로 나영석 PD를 언급하며 "1박 2일 보면 나영석 피디님이 출연진 못지않게 역할을 많이 하지 않냐"고 밝혔다.

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이를 듣던 은지원은 곧바로 돌직구를 날렸다. 과거 2007년 KBS '1박 2일'을 통해 나영석 PD와 오랜 시간 호흡을 맞췄던 그는 "예전에는 PD였지만 요즘은 꼴 보기 싫어졌다. 본인이 더 많이 나온다"고 말해 현장을 폭소케 했다.

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이어 박서진이 PD 역할에 과몰입한 채 신난 모습을 보자 은지원은 "뭔가 데자뷔 같다. 늘 나영석은 즐거웠다. 진짜 우리는 겁나 짜증났는데"라며 당시를 떠올렸다. 그러면서 "난 진짜 늘 찐으로 화를 냈다"고 덧붙여 웃음을 더했다.

이를 들은 배우 이요원 역시 "찐으로 화내는 게 TV에 다 보였다"고 거들었고, 스튜디오는 한바탕 웃음바다가 됐다.

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olzllovely@sportschosun.com