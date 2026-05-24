[종합] 나홍진 감독 '호프', 칸영화제 수상 불발…"개봉까지 완성도 높이겠다"

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[스포츠조선 안소윤 기자] 루마니아의 크리스티안 문주 감독이 연출한 '피오르드'가 제79회 칸국제영화제 황금종려상을 수상했다. 한국영화로는 4년 만에 경쟁 부문에 진출한 나홍진 감독의 '호프'는 아쉽게도 수상이 불발됐다.

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23일(현지시각) 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에서 열린 제79회 칸국제영화제 폐막식에서 황금종려상은 루마니아 출신 크리스티안 문주 감독의 '피오르드'에게 돌아갔다.

크리스티안 문주 감독은 "영화는 세상이 어디로 향하고 있는지를 이해하기 위해 중요한 문제들을 이야기해야 한다. 우리는 주변 사람들, 사랑하는 이들을 관찰함으로써 그런 이야기를 할 수 있다"면서 "오늘날 사회는 분열되고 급진화되고 있다. 이 영화는 모든 형태의 극단주의에 반대하는 하나의 선언이고, 관용과 포옹, 공감에 대한 메시지"라고 소감을 전했다.

앞서 크리스티안 문주 감독은 영화 '4개월, 2주, 그리고 2일'로 2007년 칸국제영화제 황금종려상을 수상한 바 있다. 2012년에는 영화 '신의 소녀들'로 각본상을, 2016년에는 영화 '졸업'으로 감독상을 수상했다.

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2등상인 심사위원대상은 러시아 감독 안드레이 즈비아긴체프의 '미노타우로스'에 영예가 돌아갔다. '미노타우로스'는 2022년 러시아를 배경으로 성공한 CEO가 회사 안팎의 소용돌이에 휘말리며 삶이 흔들리는 과정을 그린 작품이다.

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나홍진 감독의 '호프'는 수상작에 이름을 올리진 못했으나, 경쟁 부문에서 가장 강렬한 인상을 남긴 작품 중 하나로 거론됐다. 나 감독은 배급사 플러스엠 엔터테인먼트를 통해 "현재 가장 중요한 것은 '한국 관객들과 만나기까지 남아 있는 약 2개월의 시간'"이라며 "지금부터가 본격적인 마무리 작업의 결정적 단계다. 개봉 전까지 남은 시간 동안 작품의 완성도를 최대한 끌어올리는 데 집중하겠다"고 밝혔다.

한편 제79회 칸국제영화제는 한국인 최초로 박찬욱 감독이 경쟁 부문 심사위원장으로서 심사를 이끌었다. 미국 배우 데미 무어와 스웨덴 배우 스텔란 스카스가드, 중국 감독 클로이 자오, 벨기에 감독 라우라 완델 등 총 9명의 심사위원이 경쟁 부문 진출작 22편을 심사했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com