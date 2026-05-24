‘순풍 정배’ 이태리, 오늘(24일) 비연예인과 비공개 결혼

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이태리가 오늘(24일) 결혼식을 올린다.

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이태리는 24일 서울 모처에서 비연예인 연인과 백년가약을 맺는다. 예식은 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

앞서 소속사 와이원엔터테인먼트는 지난달 "이태리가 소중한 인연과 함께 새로운 출발을 하게 됐다"며 결혼 소식을 전했다.

이어 "인생의 새로운 시작을 앞둔 이태리 배우에게 따뜻한 축복과 응원을 부탁드린다"고 밝혔다.

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1993년생인 이태리는 아역배우 출신이다. 1998년 SBS 시트콤 '순풍산부인과'에서 정배 역으로 얼굴을 알리며 많은 사랑을 받았다.

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이후 드라마 '해를 품은 달', '옥탑방 왕세자', '뷰티 인사이드', '어쩌다 발견한 하루', '태종 이방원', '붉은 단심' 등 다양한 작품에 출연하며 활동을 이어왔다.

영화 '여곡성', '못말리는 컬링부', '공포특급' 등에도 출연했으며 최근에는 tvN STORY '잘생긴 트롯'을 통해 가수 도전에 나서며 새로운 모습을 보여주기도 했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com