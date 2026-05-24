덤프트럭에 깔려 오른 팔만 남은 남편..“죽어야겠다 생각” 오은영 눈물 (다시, 사랑)

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[스포츠조선 박아람 기자] 사고로 오른팔만 남은 남편의 사연에 오은영 박사가 눈물을 흘린다.

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25일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-다시, 사랑' 2부에서는 덤프트럭 사고로 두 다리와 왼팔을 잃은 남편과 그런 남편을 살리기 위해 버텨온 아내, '손발 부부'의 사연이 공개된다. '다시, 사랑'은 과거 전 국민의 눈물샘을 자극했던 '휴먼다큐 사랑'의 시사교양국이 선보이는 2부작 특집이다. 지난주 방송된 1부 '배그 부부' 편은 시한부 아내를 향한 남편의 절절한 사랑으로 뜨거운 화제를 모았다. 2부 '손발 부부' 편 역시 절망 속에서도 서로를 붙잡고 살아가는 가족의 이야기를 통해 진정한 사랑의 의미와 깊은 울림을 전할 예정이다.

'손발 부부'에게 비극은 하루아침에 찾아왔다. 자전거를 타고 이동 중이던 남편은 덤프트럭이 갑자기 우회전하며 그대로 트럭 아래로 빨려 들어갔다. 당시 뉴스에 보도될 정도로 큰 사고였다고. 남편은 "팔이 타이어에 끼고 자전거가 빨려 들어갔다. 팔이 으스러지는 소리가 다 들릴 정도였다. 아내와 아이들에게 사랑한다, 미안하다는 말을 남기고 죽기 직전 살아났다"라고 참혹했던 순간을 회상해 스튜디오를 탄식에 휩싸이게 한다.

아내는 그런 남편의 곁에서 손과 발이 되어주며 삶의 의지를 붙잡아주고 있다. 이날 아내는 수술실에 들어간 남편을 기약 없이 기다려야 했던 당시를 떠올리며 "죽지만 않으면 된다는 마음뿐이었다. 살아만 달라고 계속 기도했다"라며 오열한다. 가까스로 의식을 되찾은 남편은 자신의 상태를 확인한 뒤 깊은 절망에 빠졌다고. 남편은 "팔다리가 없는데 어떻게 사냐. 그냥 죽어야겠다고 생각했다"라고 참담했던 심경을 털어놓는다.

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사고 이후 남편을 더욱 괴롭히고 있는 것은 끝나지 않는 트라우마다. 남편은 "눈을 감으면 사고 순간이 계속 떠올라 잠에 들기 힘들다. 그날 아내가 자전거를 타지 말라고 했는데 왜 탔을까, 왜 하필 그 시간에 그 길로 갔을까 계속 후회된다"라고 고백한다. 이에 오은영 박사는 "PTSD는 버틴다고 회복되는 게 아니다. 남편뿐 아니라 사고를 곁에서 지켜본 아내 역시 간접적인 외상 후 스트레스 장애를 겪고 있는 상태"라고 진단해 눈길을 끈다.

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tokkig@sportschosun.com