허남준, 슛 직전까지 덤벨 펌핑…차세계 초콜릿 복근 이렇게 탄생했네

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 허남준의 샤워신 비하인드가 공개돼 화제를 모으고 있다.

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최근 유튜브 채널 '김현재TV'에는 '허남준 배우 샤워신 비하인드 feat 현제쌤 [멋진신세계 촬영현장]'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에는 드라마 '멋진 신세계' 촬영 현장에서 허남준이 상의 탈의 장면을 준비하는 모습이 담겼다.

영상 속 허남준은 촬영 직전까지 트레이너의 도움을 받아 덤벨과 밴드를 이용한 펌핑 운동에 집중했다. 어깨와 팔 근육을 더욱 선명하게 만들기 위해 현장에서 계속 운동을 이어가는 모습이 담겼다. 특히 한 손에는 덤벨을 들고 다른 스태프가 등을 닦아주는 장면까지 공개되며 웃음을 자아냈다.

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모니터 화면에는 허남준의 넓은 어깨와 선명한 등 근육이 그대로 담겼고 촬영장 안에서도 탄탄한 피지컬이 눈길을 끌었다.

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이어진 촬영에서 허남준은 물에 젖은 채 카메라 앞에 서 복근과 상체 근육을 드러냈다. 촬영 직전까지도 트레이너가 옆에서 자세와 근육 라인을 체크하며 디테일한 코칭을 이어갔다.

또 샤워신 촬영 도중 갑자기 몸을 밀기 시작하는 모습에 제작진을 비롯한 현장을 폭소케 했다.

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팬들은 "짧은 장면 위해 저렇게 준비하는구나", "허남준 몸 진짜 미쳤다", "상탈신 하나에 노력 엄청 들어간다", "프로의 세계다" 등의 반응을 보였다.

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한편 허남준이 출연하는 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'는 지난 23일 방영된 6화에서 최고 시청률 11.9%를 기록하며 인기몰이를 하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com