결혼식 하객으로 톱가수 등장에 현장 뒤집어졌다..“울 엄마한테 자랑해야지”

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[스포츠조선 박아람 기자] 성우 남도형이 비연예인 신부와 결혼식을 올린 가운데, 하객으로 참석한 가수 임영웅의 모습이 공개되며 화제를 모으고 있다.

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남도형은 지난 23일 서울 종로구의 한 웨딩홀에서 가족과 지인들의 축복 속에 백년가약을 맺었다. 결혼식은 비연예인 신부를 배려해 비공개로 진행됐다. 신부는 과거 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에 함께 출연했던 매니저로 알려졌다.

이날 결혼식 현장에서는 다양한 셀럽들의 참석으로 이른바 '초특급 하객 라인업'이 완성됐다. 특히 온라인상에는 임영웅이 참석한 모습이 퍼지며 이목을 끌었다. 공개된 사진 속 임영웅은 데님 셋업 차림으로 남도형과 어깨를 맞댄 채 브이 포즈를 취하고 있으며, 남도형 역시 턱시도를 입고 밝은 미소로 화답해 훈훈한 분위기를 자아냈다.

또한 방송인 박경림, 크리에이터 침착맨, 과학 커뮤니케이터 궤도, 셰프 정지선, 가수 박구윤 등 다양한 분야의 인사들이 하객으로 참석한 것으로 알려졌다. 축가는 가수 테이가 맡았으며, 사회와 축사는 각각 침착맨과 서동주, 궤도가 맡아 진행된 것으로 전해졌다.

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하객들의 화려한 면면에 일부에서는 "시상식급 라인업"이라는 반응도 이어졌다.

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남도형은 결혼식 이후 개인 계정을 통해 임영웅과 함께한 더빙 작업 경험을 언급하며 "임영웅 님을 보다니. 울 엄마한테 자랑해야겠다"라는 반응을 남기기도 했다.

한편 남도형은 2006년 KBS 성우극회 32기로 데뷔해 애니메이션 '귀멸의 칼날', '원피스', 영화 '가디언즈 오브 갤럭시'의 로켓 라쿤, 게임 '리그 오브 레전드' 제이스 등 다양한 작품에서 활약하며 많은 사랑을 받아왔다. 최근에는 넷플릭스 '흑백요리사' 내레이션과 유튜브 더빙 콘텐츠 등으로 활동 영역을 넓히고 있다.

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tokkig@sportschosun.com