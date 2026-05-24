소시 수영, 비닐 안 뗀 권유리 D사 명품백 보더니 질색 “그건 좀 구려”

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[스포츠조선 조민정 기자] 소녀시대 멤버 최수영이 권유리의 D사 명품 가방을 두고 현실 절친 케미를 터뜨렸다.

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23일 최수영 유튜브 채널에는 '효리수 막내 수영 눈물 흘린 사연. 효리수 비하인드'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 웹 예능 '효리수' 촬영 비하인드와 함께 멤버들의 유쾌한 티키타카가 담겼다.

이 가운데 촬영 전 유리가 새로 산 명품 D사 가방을 들고 현장에 도착했고 수영이 이를 발견하며 웃음을 자아냈다. 수영은 가방 손잡이 부분에 붙은 비닐 스티커를 보더니 "스티커도 안 뗐어?"라며 놀란 반응을 보였다. 이어 "근데 스티커 안 뗀 건 좀 구리지"라며 장난스럽게 놀렸다. 그러자 효연은 "안 떼는 사람도 있다"고 답했다.

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이윽고 수영은 유리의 가방 장식에 붙은 비닐을 떼어내기 시작했다. 그러면서 "가방은 원래 반짝반짝 빛나야 한다"며 시원하게 웃음을 더했다.

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잠시 자리를 비웠다 돌아온 유리에 수영은 "유리야 너 가방 샀잖아. 근데 왜 스티커를 안 떼?"라고 물었고 유리는 이에 "진짜 부의 느낌이 뭔지 모르는구나"라고 응수해 현장을 폭소케 했다.

이어 수영은 "내가 (스티커) 뗐어"라고 말했고 유리는 "아 진짜? 잘했어. 나 쿨하잖아"라고 답하기도. 두 사람은 서로 티키타카식 장난을 주고받으며 절친 분위기를 드러냈다.

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팬들은 "찐친이라 가능한 텐션", "수영 말투 너무 웃기다", "유리 언니 표정 리얼", "명품보다 케미가 더 빛난다" 등의 반응을 보였다.

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한편 영상에는 메인보컬 상황극과 촬영장 먹방, 촬영 종료 후 함께 스시를 먹으며 대화하는 모습 등 소녀시대 멤버들의 자연스러운 비하인드도 담겼다.

한편 소녀시대 멤버 효연과 유리, 수영은 최근 유닛 '효리수'를 결성해 왕성히 활동하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com