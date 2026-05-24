'화폐개념 논란' 이준, 뒤늦게 억울함 풀리나.."사실 헬스장 운영, 직원 월급 잘 안다"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 딘딘이 뒤늦게 이준의 무개념 논란에 대해 해명했다.

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24일 '요정재형' 유튜브 채널에는 정재형이 딘딘과 개그맨 문세윤을 자신의 집으로 초대, 솔직한 입담을 주고받는 모습이 담겼다.

정재형은 딘딘에게 "연예인을 저격하는 연예인으로 잘되지 않았나. 개념 연예인이 됐다"라고 말했다.

딘딘은 지난해 유튜브 채널 '워크맨'에서 이준에게 일침을 날려 화제를 모은 바 있다. 당시 이준은 카페 점장에게 "월 1000만 원은 벌지 않냐"라고 물었고, 딘딘은 "연예인들이 이게 문제다. 화폐가치에 대한 개념이 없다"라고 말했다. 이후 딘딘은 개념 연예인으로 호응을 얻은 반면, 이준은 무개념이라는 비판을 받았다.

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딘딘은 "준이 형은 헬스장을 운영하고 있어서 (직원들의) 월급이 얼만큼 나가는지 잘 알고 있다"라며 뒤늦게 이준의 상황을 설명, "당시 촬영 장소가 잠실 커피 프랜차이즈 본사 지점이었다. 매장이 엄청 큰데 매니저라고 하니까 형은 사장으로 착각한 거고, 저는 '정신 나간 소리하고 있네'라는 말을 하게 된 거다. 형은 자기도 (직원들의 월급 등 화폐 가치에 대해) 알고 있으니 억울한 거다"라고 덧붙였다.

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딘딘은 이어 "(개념 연예인 이슈가) 뉴스에도 나왔더라. 2,3번 정도 나와 과열됐다 싶어 두세 달은 다른 분들의 채널에 안 나갔다. 내가 동료를 저격하는 느낌이 나는데 웃음으로 소비되는 게 아니라 뉴스까지 나오니까..."라며 당시 부담감도 언급했다.

joyjoy90@sportschosun.com