최시훈, 에일리♥ 시험관 주사놓다 '초유의 실수'.."병원서 놀라, 걱정 커"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 에일리가 시험관 2차 이식에 도전한 가운데, 남편 최시훈이 결정적인 실수를 저질렀다며 무거운 마음을 드러냈다.

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23일 '일리네 결혼일기' 유튜브 채널에는 에일리, 최시훈 부부의 시험관 도전기가 담겼다.

최시훈은 "(에일리가) 시험관 이식 수술을 했는데, 제가 직전에 주사를 잘못 놓은 것 같다. 하루 한 대를 놔야 하는데 아침, 저녁으로 2번씩 놨다. 저도 아내도 걱정이 많다"라며 큰 실수를 저질렀다고 밝혔다.

이어 "내가 진짜 결정적인 실수를 해서, 이것 때문에 사실 잠이 안 왔다. 너무 정신이 없어서 잘못 받아들인 거다. 선생님이 '주사를 2번이나 맞았냐'라며 놀랐다. 다행히 큰 문제는 발견되지 않아 이식은 하고 왔다"라며 연신 무거운 마음을 전했다. 최시훈은 "이식하러 가는 당일 아내가 예민해져 있었다. 최애 미역국을 먹었는데도 맛있게 먹지 못하더라"라며 에일리에게 재차 미안함도 전했다.

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최시훈은 에일리를 위해 원기회복에 좋은 요리를 해주는 따뜻함을 보였다.

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그런가 하면 최시훈은 "원장님과도 상의한 끝에 잠시 쉬어가면 좋을 것 같다는 말씀을 들었고, 몸과 마음을 다시 잘 단련해서 천천히 준비해 보려고 한다. 반년 동안 누구보다 많이 지쳤을 아내를 생각하면 정말 감사하고, 존경스럽고, 또 걱정되는 마음이 크다. 정말 힘들 텐데 미안해 남편 시훈 -"이라며 끝내 안타까운 결과를 전하기도 했다.

한편 에일리와 최시훈은 2024년에 결혼했다. 두 사람은 2세를 갖기 위해 시험관 시술에 도전하는 과정을 전하고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com