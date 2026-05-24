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박경혜, 깜짝 고백 "카페 알바 중 이상형 손님 만나, 용기내볼 생각"

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박경혜, 깜짝 고백 "카페 알바 중 이상형 손님 만나, 용기내볼 생각"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박경혜가 카페 알바 중 설?? 경험을 밝혔다.

24일 유튜브 채널 '경혜볼래'에서는 '카페가 연애하기 좋은 곳이네(?)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

박경혜는 절친인 배우 이찬형을 초대해 팬들의 고민을 들어주는 콘텐츠를 진행했다. 두 사람은 카페 알바를 같이 하며 친해진 사이라고. 박경혜는 MBC '나 혼자 산다'를 통해 배우 일과 카페 알바를 병행하는 일상을 보여준 바 있다.

카페에서 일한다는 한 팬은 박경혜에게 "자주 오는 남자 손님이 계시는데 외적으로 내 스타일이라 오실 때마다 눈길이 가고 저 혼자 그 분을 좋아하게 됐다. 저는 극 내향인이고 용기가 부족해서 그저 멀리서 바라볼 분이다. 손님으로 오신 분에게 마음을 표현하는 것도 아니라고 생각이 들어 별의 별 생각을 다하고 있다"고 조언을 구했다.

이에 이찬형은 "똑같은 상황에서 커플이 된 케이스를 알고 있다. 제 지인"이라며 "자주 가는 카페에서 작업을 많이 했다더라. 카페에 있는 시간이 길다 보니까 알바생 분과 눈 마주치는 상황과 시간이 많이 길어졌다더라. 카페에서 똑같이 계산하고 앉아서 음료를 기다리고 있는데 알바생 분이 음료와 자기 번호를 적은 쪽지를 같이 줬다더라"라고 밝혔다.

박경혜, 깜짝 고백 "카페 알바 중 이상형 손님 만나, 용기내볼 생각"

박경혜는 "저도 이거 너무 공감됐다. 저는 좋아하는 사람 있으면 잘 얘기를 못한다. 그리고 저는 사실 이건 저희끼리 비밀인데 사실 그런 경우가 있다"고 깜짝 고백을 했다. 박경혜는 "저는 조금 다른 건 자주 오시는 분이 아니다. 너무 제 이상형이시고 너무 멋있더라. 제가 주문을 받았는데 잠깐이지만 말투도 다정하셨다. 만약에 저분이 다음에 또 오신다면 용기를 내볼까 한다"고 밝혀 눈길을 모았다. 이찬형 역시 "그 정도까지 생각했냐"고 놀랄 정도.

박경혜는 "역으로 제가 다른 분들에게 여쭤보고 싶었다. 좋은 솔루션이 있다면 꼭 댓글로 남겨달라"라며 "이 얘기를 지인에게 하면 '이 바보'라고 한다. 제가 멋있다고 생각하는 사람을 만날 일이 이제는 많지 않다는 거다. 그런 분을 만났을 때 용기내지 않은 상황이 제 주변 사람들이 보기엔 안타까운 거 같다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

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