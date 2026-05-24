박은영 결혼식에 쏟아진 야유…최현석 축가에 손종원, 선글라스로 '보이콧' ('냉부')

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[스포츠조선 이우주 기자] '냉부' 박은영 셰프의 결혼식 현장이 공개됐다.

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24일 방송된 JTBC 예능프로그램 '냉장고를 부탁해'에서는 배우 신예은의 냉장고가 공개됐다.

지난 17일 신라호텔에서 결혼식을 올린 박은영. 녹화 당일에는 결혼식을 올리기 전이었다. 김성주는 "신혼여행에서 이 방송을 보실 거 같다. 멀리 가냐"고 물었고 박은영은 하와이로 간다고 밝혔다.

김성주는 "결혼식도 궁금하지만 최현석 셰프의 축가가 궁금하다. 결국 하기로 하셨더라"라고 말했고 모두가 웅성거렸다. 이에 박은영은 "어쩔 수가 없잖아"라고 토로해 웃음을 안겼다.

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이어 박은영의 결혼식 현장이 공개됐다. 손종원, 윤남노, 김성주 등 '냉장고를 부탁해' 식구들이 총출동한 가운데, 축가 담당 최현석도 긴장감을 드러냈다. 김성주는 "최 셰프가 굉장히 긴장한 상태다. 브루노 마스의 노래를 선곡했다"고 폭로했다.

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곧이어 결혼식이 시작됐다. 우아한 자태로 신부 박은영이 입장한 가운데, '냉부' 식구들은 흐뭇하게 바라보며 박은영에 감탄을 쏟아냈다.

대망의 축가 순서. 기타를 들고 무대에 오른 최현석은 노래를 하기 전 "여기 계신 여러분께 제가 축가를 강요하거나 제가 축가를 하면 분위기가 좋아져서 늘 앙코르가 나오는데 그래서 앙코르송도 준비했다"고 밝혔다. 미리 앙코르송까지 예고한 최현석은 브루노 마스의 곡을 열창했다. 최현석의 모습에 손종원은 야유를 보내고 선글라스까지 쓰면서 시야를 스스로 차단해 웃음을 안겼다. 첫 번째 곡을 끝낸 후 최현석은 "예상치 못하게 앙코르가 나왔다"고 너스레를 떨며 미리 준비한 앙코르 송을 불렀다.

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영상이 공개된 후 김성주는 "홀이 넓었는데 (목소리가) 쩌렁쩌렁하더라"라고 밝혔고 최현석은 "저 정도면 음원 한번 낼까요?"라고 너스레를 떨었다. 이에 박은영과 권성준은 "강행하지 마세요"라고 단호하게 말해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com