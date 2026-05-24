신예은, '부국제' 난리난 애교 배틀 비화 "나 혼자 이상한 사람 됐다" ('냉부')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '냉부' 신예은이 화제의 부국제 '애교 배틀' 비하인드를 밝혔다.

Advertisement

24일 방송된 JTBC 예능프로그램 '냉장고를 부탁해'에서는 배우 신예은의 냉장고가 공개됐다.

'더 글로리'에서 학폭 가해자 박연진으로 악역 연기를 펼쳤던 신예은. 하지만 신예은의 본체는 애교가 가득했다. 지난해 부산국제영화제에서 애교 MVP로 등극했을 정도. 김성주는 "신예은 씨 덕분에 분위기가 확 바뀌었다더라"라며 화제의 부국제 영상을 공개했다.

개막식에서 배우 포스를 뽐낸 신예은은 포토월에서 내려와 레드카펫에서 애교 섞은 워킹으로 분위기를 돋궜다.

Advertisement

이어 카메라 원샷이 잡히자 신예은은 다양한 애교 포즈로 모두를 홀렸고, 이에 '판의 미로' 기예르모 델 토로 감독 역시 신예은의 애교를 따라하며 화제의 '애교 배틀' 짤을 만들어냈다.

Advertisement

이에 신예은은 비하인드가 있다며 "원래 같은 팀 배우들끼리 만약 카메라가 우리를 잡으면 포즈를 같이 하자고 했는데 저만 한 거다. 저 혼자 이상한 거 하는 사람이 됐다"고 토로했다.

하지만 신예은은 "평소에도 그런 느낌인 거냐"는 김성주의 질문에 "타고난 거다"라고 너스레를 떨었다. 안정환은 "평소에도 밝냐"고 물었고 신예은은 "그건 아니다. 저도 내향인이데 저런 분위기가 엄청 엄숙하긴 한데 날씨도 좋고 넓은 들판을 걷는 기분이 절 너무 행복하게 만들었다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 신예은의 냉장고가 공개됐다. 비빔밥, 햄버거 등 한입에 여러 맛이 나는 음식을 좋아한다는 신예은은 김밥도 직접 만들어 먹는다며 김밥 재료를 공개했다.

Advertisement

하지만 신예은은 과거 한 예능에서 서툰 요리 실력이 들통난 바 있다. 신예은은 "옛날에 방송에서 요리를 못했던 건 인정한다. 그 이후로 노력 많이 했다. '요리 못한다'고 하면 자존심이 상한다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com