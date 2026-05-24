한혜진, 수천만 원 출연료 고백 "집에 돈다발 숨겨 두고 불안해해" ('백반기행')

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[스포츠조선 이우주 기자] '백반기행' 한혜진이 전성기 출연료를 밝혔다.

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24일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에서는 트로트 가수 한혜진과 진성이 출연했다.

한혜진은 자신의 가수 생활을 돌아보며 "가수 상활을 하면 운이라고 하지 않냐. '너는 내 남자'라는 노래가 희한하더라. 발매한지 6개월 됐는데 난리가 났다"고 자신의 대표 히트곡을 밝혔다.

이를 계기로 인기 실감을 하게 됐다는 한혜진은 "스케줄이 1년치가 꽉 차버리더라. 출연료는 3,000만 원씩, 4,000만 원씩 받으니까 돈다발이 오더라. 그걸 껴안고 잤다. 너무 좋아서"라며 "(돈다발을) 집에다 두는데 부산에 가있으면 도둑이 들지 않을까 걱정이 되더라. 집에 오면 하루에 냉장고에 넣어놓고 하루는 불안해서 옷방 구석에 넣어놨다. 그럼 또 불이 나지 않을까 걱정됐다. 너무 좋은데 잠을 못 자겠더라"라고 밝혔다.

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진성 역시 한혜진에 공감하며 "그걸 은행에다 맡기는 것도 불안하더라. 침대에 깔아놓고 춤도 한번 춰봤다. '이걸로 내일 땅을 사러 갈까? 전세방을 옮길까?' 하는 꿈에 부풀었다"고 밝혔다.

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진성은 "일이 있어서 야간 업소로 나가야 되는데 불안해서 나갈 수가 없더라. 집에서 나간 지 20m 만에 문단속 잘했나? 싶어서 다시 집에 돌아왔다. 아주 쇼를 했다"며 웃었고 한혜진도 "맞다. 나도 그랬다"고 맞장구를 쳤다.

wjlee@sportschosun.com