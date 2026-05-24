윤승아, 길었던 머리 싹둑.."마음의 결정 해야, 반려견 투병 속상해"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 윤승아가 반려견의 건강 악화로 복잡한 심경을 전했다.

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24일 윤승아의 유튜브 채널 '승아로운'에는 일상 영상이 담겼다.

윤승아는 한남동 핫플레이스를 둘러보는 등 활기찬 모습을 카메라에 담다가, 최근 무거워진 속마음도 전했다. 그는 "제가 같은 일상을 보내는 것 같이 보이지만 부(반려견)가 많이 아프다. 5월부터 회복이 거의 안 되는 느낌이라 하루에 한 번 또는 두 번 병원 면회를 가고 있다"라고 털어놨다.

이어 "반려견들이 그렇지 않나. 많이 아프면 정확한 원인을 찾기 힘들고 나이도 있어서 검사도 못 받고 있다. 생각이 많다. 병원에서 (부를) 기다리다가 두피가 너무 아파서 머리를 잘라버렸다"라고 덧붙였다.

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윤승아는 반려견을 집에 데리고 올지, 병원에서 치료를 이어갈지 고민 중이라면서 "병원에 계속 있으면 수액과 영양제, 항생제를 맞겠지만 두고 올 때마다 마음이 너무 안 좋아서 어떻게 해야 할까 싶다. 병원에 두는 게 맞는 걸까, 그런 생각을 하고 있다"라며 착잡한 마음을 드러냈다.

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또한 "열심히 케어하려고 하는데 속상하다. 선생님과 대화를 나눈 후 마음의 결정을 하려고 한다. 어제와 오늘 면회 갔을 때 느낌이 너무 많이 달라졌다. 엄마의 촉이 있지 않나. 좀 더 옆에 있고 싶어 하지 않을까 싶다. 지금은 남편이 병원에 가 있어서 오면 얘기를 해보겠다"라고 덧붙였다.

한편 윤승아는 2015년 배우 김무열과 결혼, 슬하에 아들 한 명을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com