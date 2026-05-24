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윤승아, 길었던 머리 싹둑.."마음의 결정 해야, 반려견 투병 속상해"

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윤승아, 길었던 머리 싹둑.."마음의 결정 해야, 반려견 투병 속상해"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 윤승아가 반려견의 건강 악화로 복잡한 심경을 전했다.

24일 윤승아의 유튜브 채널 '승아로운'에는 일상 영상이 담겼다.

윤승아는 한남동 핫플레이스를 둘러보는 등 활기찬 모습을 카메라에 담다가, 최근 무거워진 속마음도 전했다. 그는 "제가 같은 일상을 보내는 것 같이 보이지만 부(반려견)가 많이 아프다. 5월부터 회복이 거의 안 되는 느낌이라 하루에 한 번 또는 두 번 병원 면회를 가고 있다"라고 털어놨다.

이어 "반려견들이 그렇지 않나. 많이 아프면 정확한 원인을 찾기 힘들고 나이도 있어서 검사도 못 받고 있다. 생각이 많다. 병원에서 (부를) 기다리다가 두피가 너무 아파서 머리를 잘라버렸다"라고 덧붙였다.

윤승아, 길었던 머리 싹둑.."마음의 결정 해야, 반려견 투병 속상해"

윤승아는 반려견을 집에 데리고 올지, 병원에서 치료를 이어갈지 고민 중이라면서 "병원에 계속 있으면 수액과 영양제, 항생제를 맞겠지만 두고 올 때마다 마음이 너무 안 좋아서 어떻게 해야 할까 싶다. 병원에 두는 게 맞는 걸까, 그런 생각을 하고 있다"라며 착잡한 마음을 드러냈다.

또한 "열심히 케어하려고 하는데 속상하다. 선생님과 대화를 나눈 후 마음의 결정을 하려고 한다. 어제와 오늘 면회 갔을 때 느낌이 너무 많이 달라졌다. 엄마의 촉이 있지 않나. 좀 더 옆에 있고 싶어 하지 않을까 싶다. 지금은 남편이 병원에 가 있어서 오면 얘기를 해보겠다"라고 덧붙였다.

한편 윤승아는 2015년 배우 김무열과 결혼, 슬하에 아들 한 명을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

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